Nemetschek Aktie

68,45EUR -0,75EUR -1,08%
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WKN: 645290 / ISIN: DE0006452907

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16.03.2026 08:28:31

Nemetschek SE Overweight

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Nemetschek von 120 auf 95 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Für den europäischen Softwaresektor sei es noch zu früh, eine positive Trendwende auszurufen, schrieb Sven Merkt in seiner am Montag veröffentlichten Branchenanalyse. Der Sektor reagiere weiter sehr sensibel auf KI-Nachrichten und viele Investoren seien immer noch stark investiert. Die Bewertungen würden aber langsam wieder reizvoller. SAP sieht Merkt am besten dastehen, Teamviewer stufte er wegen der KI-Risiken ab./ag/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.03.2026 / 17:03 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.03.2026 / 04:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Nemetschek SE Overweight
Unternehmen:
Nemetschek SE 		Analyst:
Barclays Capital 		Kursziel:
95,00 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
69,15 € 		Abst. Kursziel*:
37,38%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
68,45 € 		Abst. Kursziel aktuell:
38,79%
Analyst Name::
Sven Merkt 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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