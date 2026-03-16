Nemetschek Aktie
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WKN: 645290 / ISIN: DE0006452907
Nemetschek SE Overweight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Nemetschek von 120 auf 95 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Für den europäischen Softwaresektor sei es noch zu früh, eine positive Trendwende auszurufen, schrieb Sven Merkt in seiner am Montag veröffentlichten Branchenanalyse. Der Sektor reagiere weiter sehr sensibel auf KI-Nachrichten und viele Investoren seien immer noch stark investiert. Die Bewertungen würden aber langsam wieder reizvoller. SAP sieht Merkt am besten dastehen, Teamviewer stufte er wegen der KI-Risiken ab./ag/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.03.2026 / 17:03 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.03.2026 / 04:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Nemetschek SE Overweight
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Unternehmen:
Nemetschek SE
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Analyst:
Barclays Capital
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Kursziel:
95,00 €
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Rating jetzt:
Overweight
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Kurs*:
69,15 €
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Abst. Kursziel*:
37,38%
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Rating update:
Overweight
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Kurs aktuell:
68,45 €
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Abst. Kursziel aktuell:
38,79%
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Analyst Name::
Sven Merkt
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KGV*:
-
Nachrichten zu Nemetschek SE
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13.03.26
|Schwacher Wochentag in Frankfurt: MDAX letztendlich leichter (finanzen.at)
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13.03.26
|Schwacher Handel in Frankfurt: MDAX gibt nach (finanzen.at)
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13.03.26
|EQS-PVR: Nemetschek SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution (EQS Group)
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13.03.26
|EQS-PVR: Nemetschek SE: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung (EQS Group)
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13.03.26
|Nemetschek will höhere Dividende zahlen (dpa-AFX)
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13.03.26
|Dividendenplus bei Nemetschek: Aktie reagiert positiv (Dow Jones)
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13.03.26
|EQS-News: Nemetschek Group proposes dividend increase by around 24% to EUR 0.68 per share for 2025 (EQS Group)
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13.03.26
|EQS-News: Nemetschek Group schlägt Erhöhung der Dividende für 2025 um rund 24% auf 0,68 Euro je Aktie vor (EQS Group)