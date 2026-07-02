Richemont Aktie

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WKN DE: A1W5CV / ISIN: CH0210483332

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02.07.2026 10:57:03

Richemont Buy

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Richemont von 186 auf 213 Franken angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die anhaltend überdurchschnittliche Entwicklung des Schmuckgeschäfts in der aktuell abnehmenden Dynamik der Luxuswarenbranche werfe die Frage nach der Dauerhaftigkeit insbesondere bei Richemont als Marktführer in diesem Bereich auf, schrieb Zuzanna Pusz in einem am Donnerstag vorliegenden Ausblick auf die Quartalszahlen. Sie traut den Schweizern ein weiteres starkes Quartal zu, was belegen sollte, dass diese Dynamik nicht zyklischer Natur sei. Richemonts strukturelle Stärke beruhe auf vergleichsweise konservativen Schmuckpreisen, einer Ausweitung der Produktpalette, der im Branchenvergleich geringeren Abhängigkeit vom Tourismus und der Margendisziplin./rob/gl/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 01.07.2026 / 21:46 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.07.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Richemont Buy
Unternehmen:
Richemont 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
213,00 CHF
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
180,25 CHF 		Abst. Kursziel*:
18,17%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
181,15 CHF 		Abst. Kursziel aktuell:
17,58%
Analyst Name::
Zuzanna Pusz 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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