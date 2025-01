NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Roche nach einer Präsentation auf einer hauseigenen Konferenz zur Gesundheitsbranche auf "Underweight" mit einem Kursziel von 230 Franken belassen. In der Medikamenten-Pipeline dürfte sich in den nächsten 18 Monaten etwas tun - gerade bei solchen in späten Studienphasen, schrieb Analyst Richard Vosser in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die Chefin der Pharmasparte, Teresa Graham, rechne damit, dass sich das Wachstum in diesem Jahr fortsetze./tih/nas





Teresa wies darauf hin, dass die Sperre nun auf alle Vermögenswerte angewendet wird, von der frühen Forschung bis hin zur späten Entwicklungsphase. Vermögenswerte, die die Anforderungen nicht erfüllen, werden eingestellt, es sei denn, die Phase-III-Studien für diese Produkte stehen bereits kurz vor dem Abschluss.



Veröffentlichung der Original-Studie: 14.01.2025 / 03:33 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.01.2025 / 03:33 / GMT



