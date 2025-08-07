Scout24 Aktie
|116,50EUR
|-2,30EUR
|-1,94%
WKN DE: A12DM8 / ISIN: DE000A12DM80
Scout24 Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Scout24 von 81 auf 125 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Wassachon Udomsilpa erhöhte am Donnerstag ihre Prognosen für Umsatz und operative Gewinnmarge (Ebit-Marge) des Internetportal-Betreibers nach dessen Halbjahreszahlen. Damit reflektiert sie die starke Entwicklung und die Beiträge der jüngsten Akquisitionen./rob/ajx/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.08.2025 / 14:49 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.08.2025 / 14:49 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|
Unternehmen:
Scout24
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
125,00 €
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
115,90 €
|
Abst. Kursziel*:
7,85%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
116,50 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
7,30%
|
Analyst Name::
Wassachon Udomsilpa
|
KGV*:
-
