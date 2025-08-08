Fraport Aktie

72,10EUR -2,20EUR -2,96%
Fraport für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 577330 / ISIN: DE0005773303

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
08.08.2025 07:12:33

Fraport Neutral

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Fraport von "Overweight" auf "Neutral" abgestuft, das Kursziel aber von 66 auf 73 Euro angehoben. Elodie Rall begründete ihr neues Anlagevotum in einer am Freitag vorliegenden Studie mit dem Umstand, dass die Aktie des Flughafenbetreibers im laufenden Jahr bereits um 27 Prozent gestiegen und besser als die Wettbewerber-Papiere gelaufen sei. Das an das etwas schlechter als erwartet ausgefallene Quartalsergebnis angepasste Kursziel liege nun leicht unter dem aktuellen Aktienkurs./rob/edh/men

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.08.2025 / 22:19 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.08.2025 / 00:15 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Fraport AG Neutral
Unternehmen:
Fraport AG 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
73,00 €
Rating jetzt:
Neutral 		Kurs*:
74,30 € 		Abst. Kursziel*:
-1,75%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
72,10 € 		Abst. Kursziel aktuell:
1,25%
Analyst Name::
Elodie Rall 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Fraport AGmehr Nachrichten

Analysen zu Fraport AGmehr Analysen

07:12 Fraport Neutral JP Morgan Chase & Co.
07.08.25 Fraport Halten DZ BANK
07.08.25 Fraport Hold Jefferies & Company Inc.
06.08.25 Fraport Hold Deutsche Bank AG
05.08.25 Fraport Neutral UBS AG
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Analysensuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Fraport AG 72,15 -2,89% Fraport AG

Aktuelle Aktienanalysen

07:12 Fraport Neutral JP Morgan Chase & Co.
07.08.25 Airbus Outperform RBC Capital Markets
07.08.25 Airbus Buy Jefferies & Company Inc.
07.08.25 Scout24 Outperform RBC Capital Markets
07.08.25 BBVA Outperform RBC Capital Markets
07.08.25 Saint-Gobain Kaufen DZ BANK
07.08.25 Assicurazioni Generali Verkaufen DZ BANK
07.08.25 DEUTZ Kaufen DZ BANK
07.08.25 Deutsche Beteiligungs Buy Baader Bank
07.08.25 Beiersdorf Kaufen DZ BANK
07.08.25 Allianz Kaufen DZ BANK
07.08.25 Novo Nordisk Market-Perform Bernstein Research
07.08.25 Novo Nordisk Overweight JP Morgan Chase & Co.
07.08.25 Henkel vz. Sector Perform RBC Capital Markets
07.08.25 Vonovia Hold Deutsche Bank AG
07.08.25 Schaeffler Hold Deutsche Bank AG
07.08.25 Scout24 Buy Deutsche Bank AG
07.08.25 Commerzbank Buy Deutsche Bank AG
07.08.25 Fresenius Buy Deutsche Bank AG
07.08.25 Zalando Buy Deutsche Bank AG
07.08.25 Apple Halten DZ BANK
07.08.25 Apple Overweight JP Morgan Chase & Co.
07.08.25 Stellantis Market-Perform Bernstein Research
07.08.25 Siemens Sector Perform RBC Capital Markets
07.08.25 Unilever Buy Deutsche Bank AG
07.08.25 BMW Kaufen DZ BANK
07.08.25 Zalando Buy Goldman Sachs Group Inc.
07.08.25 Bayer Buy Goldman Sachs Group Inc.
07.08.25 Siemens Energy Buy Deutsche Bank AG
07.08.25 Rolls-Royce Buy Deutsche Bank AG
07.08.25 Beiersdorf Outperform Bernstein Research
07.08.25 Siemens Energy Buy Goldman Sachs Group Inc.
07.08.25 Novo Nordisk Buy Deutsche Bank AG
07.08.25 International Consolidated Airlines Buy Deutsche Bank AG
07.08.25 AIR France-KLM Hold Deutsche Bank AG
07.08.25 Deutsche Euroshop Add Baader Bank
07.08.25 Lufthansa Hold Deutsche Bank AG
07.08.25 QIAGEN Buy Jefferies & Company Inc.
07.08.25 freenet Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07.08.25 Deutsche Telekom Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07.08.25 Deutsche Telekom Outperform Bernstein Research
07.08.25 LEG Immobilien Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07.08.25 Carl Zeiss Meditec Outperform Bernstein Research
07.08.25 Henkel vz. Market-Perform Bernstein Research
07.08.25 LEG Immobilien Add Baader Bank
07.08.25 International Consolidated Airlines Outperform RBC Capital Markets
07.08.25 GEA Sector Perform RBC Capital Markets
07.08.25 Siemens Outperform Bernstein Research
07.08.25 Zalando Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07.08.25 Siemens Hold Deutsche Bank AG
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen