NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für RWE nach Halbjahreszahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 47,50 Euro belassen. Die Resultate hätten die Erwartungen verfehlt, schrieb Javier Garrido in einer ersten Einschätzung am Donnerstag. Die Bestätigung der Jahresziele durch den Energiekonzern sorge aber für Zuversicht./rob/bek



Veröffentlichung der Original-Studie: 14.08.2025 / 06:59 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.08.2025 / 07:08 / BST



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.