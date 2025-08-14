RWE Aktie
RWE Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für RWE nach Halbjahreszahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 47,50 Euro belassen. Die Resultate hätten die Erwartungen verfehlt, schrieb Javier Garrido in einer ersten Einschätzung am Donnerstag. Die Bestätigung der Jahresziele durch den Energiekonzern sorge aber für Zuversicht./rob/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 14.08.2025 / 06:59 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.08.2025 / 07:08 / BST
|Zusammenfassung: RWE AG St. Overweight
|
Unternehmen:
RWE AG St.
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
47,50 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
34,14 €
|
Abst. Kursziel*:
39,13%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
34,28 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
38,56%
|
Analyst Name::
Javier Garrido
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
