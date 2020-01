Die Analysten der Baader Bank haben ihr Kursziel für die Aktien des heimischen Immobilienunternehmens s Immo leicht von 24,5 auf 25,0 Euro angehoben und das Anlagevotum "Add" bestätigt.

Die kürzlich erfolgte Kapitalerhöhung über 10 Prozent würde die finanzielle Flexibilität des Unternehmens verbessern, schreiben die Analysten Andre Remke und Stephanie Ruhmannseder in ihrer aktuellen Studie. Sie erwarten, dass s Immo die 149 Mio. Euro aus der Kapitalerhöhung in Bestandsvermögen und in mittelfristige Entwicklungsprojekte investiert und rechnen mit einem positiven Newsflow in den nächsten Monaten.

Beim Gewinn je Aktie erwarten die Analysten 3,00 Euro für 2019, sowie 2,13 Euro für 2020 bzw. 1,78 Euro für 2021 und 1,70 Euro für das Geschäftsjahr 2022. Ihre Dividendenschätzung je Titel beläuft sich auf 0,75 für 2019, sowie 0,78 bzw. 0,86 und 0,90 Euro für die Folgejahre.

Am Freitag notierten die s Immo-Titel an der Wiener Börse mit einem Plus von 0,42 Prozent bei 24,05 Euro.

Analysierendes Institut Baader Bank

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichten Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)

(Schluss) kat/ger

ISIN AT0000652250 WEB http://www.simmoag.at

AFA0083 2020-01-31/16:01