EssilorLuxottica Aktie

307,10EUR 0,30EUR 0,10%
EssilorLuxottica für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 863195 / ISIN: FR0000121667

02.12.2025 07:08:48

EssilorLuxottica Outperform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für EssilorLuxottica mit einem Kursziel von 340 Euro auf "Outperform" belassen. Piral Dadhania passte seine Schätzungen und Kursziele für Europas Luxuswarenanbieter am Montagabend an. Bei EssilorLuxottica ändert sich aber kaum etwas./ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 01.12.2025 / 17:33 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.12.2025 / 00:45 / EST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: EssilorLuxottica Outperform
Unternehmen:
EssilorLuxottica 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
340,00 €
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
306,70 € 		Abst. Kursziel*:
10,86%
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
307,10 € 		Abst. Kursziel aktuell:
10,71%
Analyst Name::
Piral Dadhania 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

