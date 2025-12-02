grenke Aktie
|15,04EUR
|-0,38EUR
|-2,46%
WKN DE: A161N3 / ISIN: DE000A161N30
grenke Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Grenke von 22 auf 20 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Die erwartungsgemäßen Quartalszahlen des Leasingspezialisten hätten eine schrittweise Verbesserung der wichtigen operativen Kennziffern gezeigt, schrieb Olivia Pulvermacher in einem am Dienstag vorliegenden Rückblick./gl/ck
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.12.2025 / 08:10 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: grenke AG Buy
|
Unternehmen:
grenke AG
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
20,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
14,92 €
|
Abst. Kursziel*:
34,05%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
15,04 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
32,98%
|
Analyst Name::
Olivia Pulvermacher
|
KGV*:
-
