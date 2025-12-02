FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Grenke von 22 auf 20 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Die erwartungsgemäßen Quartalszahlen des Leasingspezialisten hätten eine schrittweise Verbesserung der wichtigen operativen Kennziffern gezeigt, schrieb Olivia Pulvermacher in einem am Dienstag vorliegenden Rückblick./gl/ck



Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.12.2025 / 08:10 / CET





