Fresenius Aktie
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WKN: 578560 / ISIN: DE0005785604
Fresenius SECo Kaufen
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Aktienwert für Fresenius von 57 auf 58 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Analyst Sven Kürten lobte in seinem Resümee vom Montag den starken Quartalsbericht der Bad Homburger. "Die Prognoseanhebung untermauert die Wachstumsstory."/rob/ag/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.08.2026 / 12:21 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.08.2026 / 12:26 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Fresenius SE & Co. KGaA (St.) Kaufen
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Unternehmen:
Fresenius SE & Co. KGaA (St.)
|
Analyst:
DZ BANK
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Kursziel:
-
|
Rating jetzt:
Kaufen
|
Kurs*:
46,68 €
|
Abst. Kursziel*:
-
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Rating update:
Kaufen
|
Kurs aktuell:
46,76 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Sven Kürten
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KGV*:
-
Nachrichten zu Fresenius SE & Co. KGaA (St.)
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14:30
|EQS-News: Fitch Ratings upgrades outlook for Fresenius SE from stable to positive (EQS Group)
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14:30
|EQS-News: Fitch Ratings hebt Ausblick für Fresenius SE von stabil auf positiv an (EQS Group)
|
06.08.26
|Börse Frankfurt in Rot: LUS-DAX nachmittags schwächer (finanzen.at)
|
06.08.26
|Aufschläge in Frankfurt: So steht der DAX nachmittags (finanzen.at)
|
06.08.26
|Neue Analyse: Deutsche Bank AG bewertet Fresenius SE-Aktie mit Buy (finanzen.at)
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06.08.26
|EQS-CMS: Fresenius SE & Co. KGaA: Veröffentlichung gemäß § 50 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung (EQS Group)
|
06.08.26
|EQS-News: Fresenius stellt auf Namensaktien um – automatische Umwandlung für Aktionärinnen und Aktionäre (EQS Group)
|
06.08.26
|EQS-News: Fresenius transitions to registered shares – automatic conversion for shareholders (EQS Group)
Analysen zu Fresenius SE & Co. KGaA (St.)
|12:33
|Fresenius Kaufen
|DZ BANK
|07.08.26
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|12:33
|Fresenius Kaufen
|DZ BANK
|07.08.26
|Fresenius Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06.08.26
|Fresenius Buy
|Deutsche Bank AG
|06.08.26
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|06.08.26
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|Fresenius Kaufen
|DZ BANK
|07.08.26
|Fresenius Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06.08.26
|Fresenius Buy
|Deutsche Bank AG
|06.08.26
|Fresenius Overweight
|Barclays Capital
|06.08.26
|Fresenius Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.04.26
|Fresenius Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|25.02.26
|Fresenius Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|13.05.25
|Fresenius Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|07.04.25
|Fresenius Market-Perform
|Bernstein Research
|26.02.25
|Fresenius Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
Aktien in diesem Artikel
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|07:27
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|Jefferies & Company Inc.
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|Diageo Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:23
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|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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|JP Morgan Chase & Co.