FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Aktienwert für Fresenius von 57 auf 58 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Analyst Sven Kürten lobte in seinem Resümee vom Montag den starken Quartalsbericht der Bad Homburger. "Die Prognoseanhebung untermauert die Wachstumsstory."/rob/ag/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 10.08.2026 / 12:21 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.08.2026 / 12:26 / Zeitzone in Studie nicht angegeben



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