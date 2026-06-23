Sartorius vz. Aktie
|213,50EUR
|2,30EUR
|1,09%
WKN: 716563 / ISIN: DE0007165631
Sartorius vz Halten
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für Sartorius auf "Halten" mit einem fairen Wert von 216 Euro belassen. Das Thema Künstliche Intelligenz (KI) sei für den Life-Science-Zuliefersektor insgesamt deutlich "mehr Freund als Feind", resümierte Sven Kürten in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie. Sartorius sei ein reiner KI-Profiteur, vor allem in der biopharmazeutischen Produktion und bei fortgeschrittenen Zellmodellen. Die hohe Bewertung preise die erwartete positive Entwicklung jedoch bereits weitgehend ein./edh/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.06.2026 / 10:46 / MESZ
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.06.2026 / 10:58 / MESZ
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Sartorius AG Vz. Halten
|
Unternehmen:
Sartorius AG Vz.
|
Analyst:
DZ BANK
|
Kursziel:
-
|
Rating jetzt:
Halten
|
Kurs*:
214,10 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Halten
|
Kurs aktuell:
213,50 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Sven Kürten
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Sartorius AG Vz.
|
12:27
|Börse Frankfurt in Rot: MDAX am Dienstagmittag schwächer (finanzen.at)
|
09:29
|Verluste in Frankfurt: TecDAX präsentiert sich zum Handelsstart leichter (finanzen.at)
|
09:29
|XETRA-Handel MDAX fällt zum Start (finanzen.at)
|
19.06.26
|TecDAX aktuell: TecDAX am Freitagnachmittag mit Kursplus (finanzen.at)
|
19.06.26
|Schwacher Handel: MDAX notiert im Minus (finanzen.at)
|
18.06.26
|Börsianer warten auf Impulse: TecDAX notiert schlussendlich um seinen Vortagesschluss (finanzen.at)
|
18.06.26
|Schwacher Wochentag in Frankfurt: MDAX zeigt sich zum Handelsende leichter (finanzen.at)
|
18.06.26
|MDAX aktuell: MDAX schwächelt nachmittags (finanzen.at)
Analysen zu Sartorius AG Vz.
|11:45
|Sartorius vz. Halten
|DZ BANK
|22.06.26
|Sartorius vz. Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.06.26
|Sartorius vz. Buy
|Deutsche Bank AG
|06.05.26
|Sartorius vz. Sector Perform
|RBC Capital Markets
|27.04.26
|Sartorius vz. Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|11:45
|Sartorius vz. Halten
|DZ BANK
|22.06.26
|Sartorius vz. Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.06.26
|Sartorius vz. Buy
|Deutsche Bank AG
|06.05.26
|Sartorius vz. Sector Perform
|RBC Capital Markets
|27.04.26
|Sartorius vz. Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|22.06.26
|Sartorius vz. Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.06.26
|Sartorius vz. Buy
|Deutsche Bank AG
|27.04.26
|Sartorius vz. Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|23.04.26
|Sartorius vz. Overweight
|Barclays Capital
|23.04.26
|Sartorius vz. Buy
|Jefferies & Company Inc.
|29.01.25
|Sartorius vz. Verkaufen
|DZ BANK
|28.01.25
|Sartorius vz. Underperform
|Bernstein Research
|15.01.25
|Sartorius vz. Underperform
|Bernstein Research
|06.01.25
|Sartorius vz. Underperform
|Bernstein Research
|06.01.25
|Sartorius vz. Underperform
|Bernstein Research
|11:45
|Sartorius vz. Halten
|DZ BANK
|06.05.26
|Sartorius vz. Sector Perform
|RBC Capital Markets
|27.04.26
|Sartorius vz. Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|24.04.26
|Sartorius vz. Neutral
|UBS AG
|24.04.26
|Sartorius vz. Halten
|DZ BANK
Aktien in diesem Artikel
|Sartorius AG Vz.
|214,60
|1,61%
Aktuelle Aktienanalysen
|11:46
|Merck Kaufen
|DZ BANK
|11:45
|Sartorius vz. Halten
|DZ BANK
|11:45
|QIAGEN Kaufen
|DZ BANK
|10:42
|RWE Market-Perform
|Bernstein Research
|10:26
|Brenntag Hold
|Warburg Research
|09:53
|RELX Buy
|Deutsche Bank AG
|09:52
|DEUTZ Buy
|Warburg Research
|09:51
|AIXTRON Hold
|Warburg Research
|09:50
|HSBC Holdings Hold
|Deutsche Bank AG
|09:49
|Brenntag Hold
|Deutsche Bank AG
|09:48
|Fraport Market-Perform
|Bernstein Research
|09:48
|AIR France-KLM Market-Perform
|Bernstein Research
|09:47
|easyJet Market-Perform
|Bernstein Research
|09:47
|International Consolidated Airlines Outperform
|Bernstein Research
|09:46
|Ryanair Outperform
|Bernstein Research
|09:46
|Lufthansa Market-Perform
|Bernstein Research
|08:54
|L'Oréal Sell
|Deutsche Bank AG
|07:58
|freenet Equal Weight
|Barclays Capital
|07:55
|Pfizer Neutral
|UBS AG
|07:54
|BMW Outperform
|Bernstein Research
|07:33
|Volkswagen Overweight
|Barclays Capital
|07:28
|FUCHS Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:27
|Evonik Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:25
|Philips Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07:25
|Oracle Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:21
|Brenntag Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:20
|WACKER CHEMIE Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:19
|BASF Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:07
|Tesla Neutral
|UBS AG
|07:04
|Pfizer Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06:59
|Douglas Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06:55
|Brenntag Neutral
|UBS AG
|06:42
|RWE Buy
|UBS AG
|06:42
|RWE Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:37
|RWE Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06:37
|Beiersdorf Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06:23
|Pfizer Buy
|Jefferies & Company Inc.
|22.06.26
|Hermès Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|22.06.26
|Alphabet A Buy
|Jefferies & Company Inc.
|22.06.26
|RWE Outperform
|RBC Capital Markets
|22.06.26
|Brenntag Hold
|Jefferies & Company Inc.
|22.06.26
|easyJet Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.06.26
|Continental Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.06.26
|HORNBACH Halten
|DZ BANK
|22.06.26
|RWE Market-Perform
|Bernstein Research
|22.06.26
|SAF-HOLLAND Buy
|Warburg Research
|22.06.26
|Hermès Buy
|Jefferies & Company Inc.
|22.06.26
|Adyen B.V. Parts Sociales Buy
|Jefferies & Company Inc.
|22.06.26
|Sartorius Stedim Biotech Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.06.26
|Sartorius vz. Overweight
|JP Morgan Chase & Co.