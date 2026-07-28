Sartorius vz. Aktie
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WKN: 716563 / ISIN: DE0007165631
Sartorius vz Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Sartorius nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 284 Euro belassen. Nach schlechten Nachrichten des US-Wettbewerbers Danaher habe die Quartalsbilanz der Göttinger für Erleichterung gesorgt, schrieb Falko Friedrichs in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Das Management des Pharmazulieferers habe seine Ankündigungen in die Realität umgesetzt./bek/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.07.2026 / 08:05 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Sartorius AG Vz. Buy
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Unternehmen:
Sartorius AG Vz.
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Analyst:
Deutsche Bank AG
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Kursziel:
284,00 €
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Rating jetzt:
Buy
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Kurs*:
211,60 €
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Abst. Kursziel*:
34,22%
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Rating update:
Buy
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Kurs aktuell:
211,90 €
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Abst. Kursziel aktuell:
34,03%
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Analyst Name::
Falko Friedrichs
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KGV*:
-
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