Sartorius vz. Aktie

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WKN: 716563 / ISIN: DE0007165631

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28.07.2026 12:38:27

Sartorius vz Buy

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Sartorius nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 284 Euro belassen. Nach schlechten Nachrichten des US-Wettbewerbers Danaher habe die Quartalsbilanz der Göttinger für Erleichterung gesorgt, schrieb Falko Friedrichs in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Das Management des Pharmazulieferers habe seine Ankündigungen in die Realität umgesetzt./bek/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.07.2026 / 08:05 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Sartorius AG Vz. Buy
Unternehmen:
Sartorius AG Vz. 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
284,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
211,60 € 		Abst. Kursziel*:
34,22%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
211,90 € 		Abst. Kursziel aktuell:
34,03%
Analyst Name::
Falko Friedrichs 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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