Sartorius vz. Aktie
|214,30EUR
|3,10EUR
|1,47%
WKN: 716563 / ISIN: DE0007165631
Sartorius vz Neutral
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Sartorius von 230 auf 229 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst James Quigley rechnet mit einem eher unspannenden Bericht zum zweiten Quartal, wie er am Montag schrieb. Der Laborzulieferer dürfte konservativ bleiben, und seine Jahresziele nicht erhöhen. Die Aktie sei historisch betrachtet relativ teuer. Quigley präferiert die Anteilsscheine der Tocher Sartorius Stedim Biotech./ag/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.06.2026 / 03:00 / MDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Sartorius AG Vz. Neutral
|
Unternehmen:
Sartorius AG Vz.
|
Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|
Kursziel:
229,00 €
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
213,80 €
|
Abst. Kursziel*:
7,11%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
214,30 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
6,86%
|
Analyst Name::
James Quigley
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Sartorius AG Vz.
|
13:34
|ANALYSE-FLASH: Goldman senkt Ziel für Sartorius auf 229 Euro - 'Neutral' (dpa-AFX)
|
12:27
|Börse Frankfurt in Rot: MDAX am Dienstagmittag schwächer (finanzen.at)
|
09:29
|XETRA-Handel MDAX fällt zum Start (finanzen.at)
|
09:29
|Verluste in Frankfurt: TecDAX präsentiert sich zum Handelsstart leichter (finanzen.at)
|
19.06.26
|TecDAX aktuell: TecDAX am Freitagnachmittag mit Kursplus (finanzen.at)
|
19.06.26
|Schwacher Handel: MDAX notiert im Minus (finanzen.at)
|
18.06.26
|Börsianer warten auf Impulse: TecDAX notiert schlussendlich um seinen Vortagesschluss (finanzen.at)
|
18.06.26
|Schwacher Wochentag in Frankfurt: MDAX zeigt sich zum Handelsende leichter (finanzen.at)
Analysen zu Sartorius AG Vz.
|12:29
|Sartorius vz. Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|11:45
|Sartorius vz. Halten
|DZ BANK
|22.06.26
|Sartorius vz. Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.06.26
|Sartorius vz. Buy
|Deutsche Bank AG
|06.05.26
|Sartorius vz. Sector Perform
|RBC Capital Markets
|12:29
|Sartorius vz. Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|11:45
|Sartorius vz. Halten
|DZ BANK
|22.06.26
|Sartorius vz. Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.06.26
|Sartorius vz. Buy
|Deutsche Bank AG
|06.05.26
|Sartorius vz. Sector Perform
|RBC Capital Markets
|22.06.26
|Sartorius vz. Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.06.26
|Sartorius vz. Buy
|Deutsche Bank AG
|27.04.26
|Sartorius vz. Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|23.04.26
|Sartorius vz. Overweight
|Barclays Capital
|23.04.26
|Sartorius vz. Buy
|Jefferies & Company Inc.
|29.01.25
|Sartorius vz. Verkaufen
|DZ BANK
|28.01.25
|Sartorius vz. Underperform
|Bernstein Research
|15.01.25
|Sartorius vz. Underperform
|Bernstein Research
|06.01.25
|Sartorius vz. Underperform
|Bernstein Research
|06.01.25
|Sartorius vz. Underperform
|Bernstein Research
|12:29
|Sartorius vz. Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|11:45
|Sartorius vz. Halten
|DZ BANK
|06.05.26
|Sartorius vz. Sector Perform
|RBC Capital Markets
|27.04.26
|Sartorius vz. Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|24.04.26
|Sartorius vz. Neutral
|UBS AG
Aktien in diesem Artikel
|Sartorius AG Vz.
|214,20
|1,42%
Aktuelle Aktienanalysen
|12:57
|RWE Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12:29
|Sartorius vz. Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|12:26
|Nike Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|12:24
|RWE Kaufen
|DZ BANK
|12:17
|Siltronic Halten
|DZ BANK
|11:46
|Merck Kaufen
|DZ BANK
|11:45
|Sartorius vz. Halten
|DZ BANK
|11:45
|QIAGEN Kaufen
|DZ BANK
|10:42
|RWE Market-Perform
|Bernstein Research
|10:26
|Brenntag Hold
|Warburg Research
|09:53
|RELX Buy
|Deutsche Bank AG
|09:52
|DEUTZ Buy
|Warburg Research
|09:51
|AIXTRON Hold
|Warburg Research
|09:50
|HSBC Holdings Hold
|Deutsche Bank AG
|09:49
|Brenntag Hold
|Deutsche Bank AG
|09:48
|Fraport Market-Perform
|Bernstein Research
|09:48
|AIR France-KLM Market-Perform
|Bernstein Research
|09:47
|easyJet Market-Perform
|Bernstein Research
|09:47
|International Consolidated Airlines Outperform
|Bernstein Research
|09:46
|Ryanair Outperform
|Bernstein Research
|09:46
|Lufthansa Market-Perform
|Bernstein Research
|08:54
|L'Oréal Sell
|Deutsche Bank AG
|07:58
|freenet Equal Weight
|Barclays Capital
|07:55
|Pfizer Neutral
|UBS AG
|07:54
|BMW Outperform
|Bernstein Research
|07:33
|Volkswagen Overweight
|Barclays Capital
|07:28
|FUCHS Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:27
|Evonik Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:25
|Philips Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07:25
|Oracle Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:21
|Brenntag Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:20
|WACKER CHEMIE Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:19
|BASF Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:07
|Tesla Neutral
|UBS AG
|07:04
|Pfizer Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06:59
|Douglas Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06:55
|Brenntag Neutral
|UBS AG
|06:42
|RWE Buy
|UBS AG
|06:42
|RWE Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:37
|RWE Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06:37
|Beiersdorf Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06:23
|Pfizer Buy
|Jefferies & Company Inc.
|22.06.26
|Hermès Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|22.06.26
|Alphabet A Buy
|Jefferies & Company Inc.
|22.06.26
|RWE Outperform
|RBC Capital Markets
|22.06.26
|Brenntag Hold
|Jefferies & Company Inc.
|22.06.26
|easyJet Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.06.26
|Continental Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.06.26
|HORNBACH Halten
|DZ BANK
|22.06.26
|RWE Market-Perform
|Bernstein Research