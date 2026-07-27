Sartorius vz. Aktie
|215,10EUR
|-3,90EUR
|-1,78%
WKN: 716563 / ISIN: DE0007165631
Sartorius vz Halten
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für Sartorius nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Halten" mit einem fairen Wert von 216 Euro belassen. Der Labordienstleister und Pharmazulieferer habe die Markterwartungen leicht übertroffen, schrieb Sven Kürten in einer am Montag vorliegenden Studie. Insgesamt hätten die Resultate den Erholungspfad des Unternehmens trotz Zollverzerrung bestätigt./rob/la/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 27.07.2026 / 15:14 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.07.2026 / 15:17 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Sartorius AG Vz. Halten
|
Unternehmen:
Sartorius AG Vz.
|
Analyst:
DZ BANK
|
Kursziel:
-
|
Rating jetzt:
Halten
|
Kurs*:
215,50 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Halten
|
Kurs aktuell:
215,10 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Sven Kürten
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Sartorius AG Vz.
|
15:58
|XETRA-Handel: Am Nachmittag Gewinne im TecDAX (finanzen.at)
|
15:58
|Freundlicher Handel in Frankfurt: MDAX klettert am Nachmittag (finanzen.at)
|
12:26
|Börse Frankfurt in Grün: TecDAX am Montagmittag mit grünem Vorzeichen (finanzen.at)
|
12:26
|Optimismus in Frankfurt: MDAX bewegt sich am Montagmittag im Plus (finanzen.at)
|
24.07.26
|Freundlicher Handel in Frankfurt: MDAX präsentiert sich am Freitagmittag fester (finanzen.at)
|
24.07.26
|Zuversicht in Frankfurt: Börsianer lassen TecDAX mittags steigen (finanzen.at)
|
24.07.26
|Gute Stimmung in Frankfurt: TecDAX zum Start auf grünem Terrain (finanzen.at)
|
24.07.26
|Gute Stimmung in Frankfurt: MDAX zum Start des Freitagshandels mit Zuschlägen (finanzen.at)
Analysen zu Sartorius AG Vz.
|15:33
|Sartorius vz. Halten
|DZ BANK
|24.07.26
|Sartorius vz. Buy
|Deutsche Bank AG
|24.07.26
|Sartorius vz. Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|24.07.26
|Sartorius vz. Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.07.26
|Sartorius vz. Outperform
|Bernstein Research
|15:33
|Sartorius vz. Halten
|DZ BANK
|24.07.26
|Sartorius vz. Buy
|Deutsche Bank AG
|24.07.26
|Sartorius vz. Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|24.07.26
|Sartorius vz. Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.07.26
|Sartorius vz. Outperform
|Bernstein Research
|24.07.26
|Sartorius vz. Buy
|Deutsche Bank AG
|24.07.26
|Sartorius vz. Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|24.07.26
|Sartorius vz. Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.07.26
|Sartorius vz. Outperform
|Bernstein Research
|21.07.26
|Sartorius vz. Outperform
|Bernstein Research
|29.01.25
|Sartorius vz. Verkaufen
|DZ BANK
|28.01.25
|Sartorius vz. Underperform
|Bernstein Research
|15.01.25
|Sartorius vz. Underperform
|Bernstein Research
|06.01.25
|Sartorius vz. Underperform
|Bernstein Research
|06.01.25
|Sartorius vz. Underperform
|Bernstein Research
|15:33
|Sartorius vz. Halten
|DZ BANK
|23.07.26
|Sartorius vz. Sector Perform
|RBC Capital Markets
|13.07.26
|Sartorius vz. Neutral
|UBS AG
|23.06.26
|Sartorius vz. Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|23.06.26
|Sartorius vz. Halten
|DZ BANK
Aktien in diesem Artikel
|Sartorius AG Vz.
|215,10
|-1,78%
Aktuelle Aktienanalysen
|16:31
|HOCHTIEF Hold
|Jefferies & Company Inc.
|15:33
|Sartorius vz. Halten
|DZ BANK
|15:29
|AMD Buy
|UBS AG
|15:21
|T-Mobile US Buy
|UBS AG
|15:03
|Deutsche Telekom Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15:02
|Volkswagen Buy
|Deutsche Bank AG
|13:52
|Shell Sector Perform
|RBC Capital Markets
|13:49
|SpaceX Outperform
|Bernstein Research
|13:42
|MTU Aero Engines Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13:30
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Sector Perform
|RBC Capital Markets
|13:27
|Airbus Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13:22
|AXA Outperform
|RBC Capital Markets
|13:21
|Boeing Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13:18
|Vodafone Group Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13:15
|flatexDEGIRO Buy
|UBS AG
|13:11
|arGEN-X Buy
|Deutsche Bank AG
|13:10
|Santander Buy
|Deutsche Bank AG
|13:09
|ATOSS Software Buy
|Deutsche Bank AG
|13:09
|PATRIZIA Buy
|Deutsche Bank AG
|13:08
|Vodafone Group Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13:08
|Novartis Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13:08
|Vossloh Buy
|Deutsche Bank AG
|13:06
|flatexDEGIRO Buy
|Deutsche Bank AG
|13:03
|SAP Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|12:42
|UniCredit Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:41
|Gerresheimer Sell
|UBS AG
|12:40
|AstraZeneca Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12:40
|TotalEnergies Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12:35
|SAP Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|12:30
|Apple Hold
|Jefferies & Company Inc.
|12:26
|Allianz Sector Perform
|RBC Capital Markets
|12:25
|ATOSS Software Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12:08
|SCHOTT Pharma Buy
|UBS AG
|12:07
|easyJet Neutral
|UBS AG
|12:06
|Inditex Overweight
|Barclays Capital
|11:46
|Brenntag Halten
|DZ BANK
|11:28
|Volkswagen Neutral
|UBS AG
|11:23
|SAP Buy
|UBS AG
|10:27
|Vossloh Hold
|Warburg Research
|10:26
|T-Mobile US Kaufen
|DZ BANK
|10:25
|Givaudan Buy
|Deutsche Bank AG
|10:25
|Nokia Buy
|Deutsche Bank AG
|10:25
|Andritz kaufen
|Deutsche Bank AG
|10:24
|ATOSS Software Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10:23
|SAP Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10:09
|Roche Outperform
|Bernstein Research
|10:08
|SAFRAN Outperform
|Bernstein Research
|10:07
|MTU Aero Engines Outperform
|Bernstein Research
|10:06
|Rolls-Royce Market-Perform
|Bernstein Research
|10:06
|Boeing Outperform
|Bernstein Research