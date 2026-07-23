Sartorius vz. Aktie
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WKN: 716563 / ISIN: DE0007165631
Sartorius vz Sector Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Sartorius auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 220 Euro belassen. Die Zahlen des Laborausrüsters für das zweite Quartal seien aufgrund von Zollrückerstattungen etwas unübersichtlich ausgefallen, schrieb Charles Weston in einer am Donnerstag vorliegenden ersten Reaktion. Umsatz und operatives Ergebnis (Ebitda) hätten die Konsensschätzungen übertroffen./edh/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.07.2026 / 02:15 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.07.2026 / 02:15 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Sartorius AG Vz. Sector Perform
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Unternehmen:
Sartorius AG Vz.
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Analyst:
RBC Capital Markets
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Kursziel:
220,00 €
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Rating jetzt:
Sector Perform
|
Kurs*:
212,10 €
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Abst. Kursziel*:
3,72%
|
Rating update:
Sector Perform
|
Kurs aktuell:
215,90 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
1,90%
|
Analyst Name::
Charles Weston
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KGV*:
-
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