NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Sartorius auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 220 Euro belassen. Die Zahlen des Laborausrüsters für das zweite Quartal seien aufgrund von Zollrückerstattungen etwas unübersichtlich ausgefallen, schrieb Charles Weston in einer am Donnerstag vorliegenden ersten Reaktion. Umsatz und operatives Ergebnis (Ebitda) hätten die Konsensschätzungen übertroffen./edh/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 23.07.2026 / 02:15 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.07.2026 / 02:15 / EDT



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