Sartorius vz. Aktie

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WKN: 716563 / ISIN: DE0007165631

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23.07.2026 10:51:51

Sartorius vz Sector Perform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Sartorius auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 220 Euro belassen. Die Zahlen des Laborausrüsters für das zweite Quartal seien aufgrund von Zollrückerstattungen etwas unübersichtlich ausgefallen, schrieb Charles Weston in einer am Donnerstag vorliegenden ersten Reaktion. Umsatz und operatives Ergebnis (Ebitda) hätten die Konsensschätzungen übertroffen./edh/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.07.2026 / 02:15 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.07.2026 / 02:15 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Sartorius AG Vz. Sector Perform
Unternehmen:
Sartorius AG Vz. 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
220,00 €
Rating jetzt:
Sector Perform 		Kurs*:
212,10 € 		Abst. Kursziel*:
3,72%
Rating update:
Sector Perform 		Kurs aktuell:
215,90 € 		Abst. Kursziel aktuell:
1,90%
Analyst Name::
Charles Weston 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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