Sartorius vz. Aktie

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WKN: 716563 / ISIN: DE0007165631

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30.07.2026 13:42:03

Sartorius vz Outperform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Sartorius anlässlich der jüngst veröffentlichten Halbjahreszahlen von 284 auf 273 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Outperform" belassen. Delphine Le Louet bezeichnete in einer am Donnerstag vorliegenden Nachbetrachtung die zugrundeliegenden Geschäftstrends als solide. Der Labordienstleister und Pharmazulieferer sei zwar noch nicht ganz über den Berg, aber fast./rob/la/tav

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.07.2026 / 21:24 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.07.2026 / 21:24 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Sartorius AG Vz. Outperform
Unternehmen:
Sartorius AG Vz. 		Analyst:
Bernstein Research 		Kursziel:
273,00 €
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
228,40 € 		Abst. Kursziel*:
19,53%
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
226,10 € 		Abst. Kursziel aktuell:
20,74%
Analyst Name::
Delphine Le Louet 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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