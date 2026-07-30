Sartorius vz. Aktie
|226,10EUR
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WKN: 716563 / ISIN: DE0007165631
Sartorius vz Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Sartorius anlässlich der jüngst veröffentlichten Halbjahreszahlen von 284 auf 273 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Outperform" belassen. Delphine Le Louet bezeichnete in einer am Donnerstag vorliegenden Nachbetrachtung die zugrundeliegenden Geschäftstrends als solide. Der Labordienstleister und Pharmazulieferer sei zwar noch nicht ganz über den Berg, aber fast./rob/la/tav
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.07.2026 / 21:24 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.07.2026 / 21:24 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Sartorius AG Vz. Outperform
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Unternehmen:
Sartorius AG Vz.
|
Analyst:
Bernstein Research
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Kursziel:
273,00 €
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Rating jetzt:
Outperform
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Kurs*:
228,40 €
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Abst. Kursziel*:
19,53%
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Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
226,10 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
20,74%
|
Analyst Name::
Delphine Le Louet
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KGV*:
-
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