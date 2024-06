NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Schott Pharma nach Zahlen zum zweiten Quartal mit einem Kursziel von 36,20 Euro auf "Hold" belassen. Der währungsbereinigte Umsatz habe im zweiten Quartal mit 247 Millionen Euro etwas über dem Marktkonsens gelegen, schrieb Analyst James Vane-Tempest am Donnerstagmorgen. Antreiber sei eine höhere Nachfrage nach hochwertigen Spritzen gewesen - das Geschäft, das im Mai für die Gewinnwarnung verantwortlich gewesen sei. Er wartet nun auf weitere Details zum kürzlich gesenkten Ausblick und der Lagerbestände im Rahmen der Telefonkonferenz./tih/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 27.06.2024 / 02:03 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.06.2024 / 02:03 / ET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.