ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Schott Pharma nach Zahlen von 33,00 auf 32,60 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Eine wichtige Perspektive eröffne die Aussage, dass der Abbau von Lagerbeständen zu Ende gehe, schrieb Analyst Olivier Calvet in einer am Freitag vorliegenden Studie vor allem mit Blick auf das Geschäft mit Pharmafläschchen. In der Summe ergäben sich geringfügige Schätzungsänderungen, wobei Währungseffekte den positiven Einfluss eines besseren organischen Umsatzwachstums in etwa ausglichen./tih/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 27.06.2024 / 15:57 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.06.2024 / 15:57 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.