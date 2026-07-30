NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für London Stock Exchange (LSE) nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 11000 Pence belassen. Der britische Börsenbetreiber habe mit seinen Halbjahreszahlen die Erwartungen erfüllt, schrieb Tom Mills in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der Analyst wies zudem darauf hin, dass die Präsentationsunterlagen der LSE zahlreiche Details zu KI-bezogenen Initiativen enthielten./ck/rob/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 30.07.2026 / 03:07 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.07.2026 / 03:07 / Zeitzone in Studie nicht angegeben





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