London Stock Exchange Aktie
|102,75EUR
|-2,60EUR
|-2,47%
WKN DE: A0JEJF / ISIN: GB00B0SWJX34
London Stock Exchange (LSE) Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für London Stock Exchange (LSE) nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 11000 Pence belassen. Der britische Börsenbetreiber habe mit seinen Halbjahreszahlen die Erwartungen erfüllt, schrieb Tom Mills in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der Analyst wies zudem darauf hin, dass die Präsentationsunterlagen der LSE zahlreiche Details zu KI-bezogenen Initiativen enthielten./ck/rob/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.07.2026 / 03:07 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.07.2026 / 03:07 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: London Stock Exchange (LSE) Buy
|
Unternehmen:
London Stock Exchange (LSE)
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
110,00 £
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
105,00 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
87,04 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Tom Mills
|
KGV*:
-
Nachrichten zu London Stock Exchange (LSE)
|
13:32
|ROUNDUP: Deusche-Börse-Konkurrent LSE überzeugt trotz erhöhter Prognose nicht (dpa-AFX)
|
12:26
|Gewinne in Europa: STOXX 50 am Donnerstagmittag mit grünem Vorzeichen (finanzen.at)
|
12:26
|Starker Wochentag in London: So steht der FTSE 100 aktuell (finanzen.at)
|
09:28
|Schwacher Handel in London: FTSE 100 zeigt sich zum Start leichter (finanzen.at)
|
09:28
|Gewinne in Europa: STOXX 50 zum Start des Donnerstagshandels freundlich (finanzen.at)
|
27.07.26
|STOXX-Handel: STOXX 50 am Montagmittag in Grün (finanzen.at)
|
27.07.26
|FTSE 100-Papier London Stock Exchange (LSE)-Aktie: So viel Gewinn hätte eine London Stock Exchange (LSE)-Investition von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
24.07.26
|Freundlicher Handel in Europa: STOXX 50 letztendlich mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)