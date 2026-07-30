KION GROUP Aktie

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WKN DE: KGX888 / ISIN: DE000KGX8881

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30.07.2026 14:46:36

KION GROUP Buy

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Kion nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 61 Euro belassen. Das Zahlenwerk des Lagerbewirtschaftungsausrüsters habe einen durchwachsenen Eindruck hinterlassen, schrieb Stefan Augustin in einer am Donnerstag vorliegenden Schnelleinschätzung. Der überarbeitete Ausblick habe unterdessen die Erwartungen übertroffen./rob/mf/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.07.2026 / 08:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: KION GROUP AG Buy
Unternehmen:
KION GROUP AG 		Analyst:
Warburg Research 		Kursziel:
61,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
39,61 € 		Abst. Kursziel*:
54,00%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
40,29 € 		Abst. Kursziel aktuell:
51,40%
Analyst Name::
- 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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