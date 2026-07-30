HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Kion nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 61 Euro belassen. Das Zahlenwerk des Lagerbewirtschaftungsausrüsters habe einen durchwachsenen Eindruck hinterlassen, schrieb Stefan Augustin in einer am Donnerstag vorliegenden Schnelleinschätzung. Der überarbeitete Ausblick habe unterdessen die Erwartungen übertroffen./rob/mf/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 30.07.2026 / 08:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.