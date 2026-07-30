KION GROUP Aktie
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WKN DE: KGX888 / ISIN: DE000KGX8881
KION GROUP Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Kion nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 61 Euro belassen. Das Zahlenwerk des Lagerbewirtschaftungsausrüsters habe einen durchwachsenen Eindruck hinterlassen, schrieb Stefan Augustin in einer am Donnerstag vorliegenden Schnelleinschätzung. Der überarbeitete Ausblick habe unterdessen die Erwartungen übertroffen./rob/mf/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.07.2026 / 08:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: KION GROUP AG Buy
|
Unternehmen:
KION GROUP AG
|
Analyst:
Warburg Research
|
Kursziel:
61,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
39,61 €
|
Abst. Kursziel*:
54,00%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
40,29 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
51,40%
|
Analyst Name::
-
|
KGV*:
-
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