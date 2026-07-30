Danone Aktie

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WKN: 851194 / ISIN: FR0000120644

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30.07.2026 17:45:35

Danone Kaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Danone nach Quartalszahlen von 88 auf 90 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Der Nahrungsmittelkonzern habe ein starkes organisches Wachstum ausgewiesen, schrieb Axel Herlinghaus in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Auch das übrige Zahlenwerk sei sehr robust ausgefallen./rob/edh/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.07.2026 / 16:05 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.07.2026 / 16:10 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Danone S.A. Kaufen
Unternehmen:
Danone S.A. 		Analyst:
DZ BANK 		Kursziel:
-
Rating jetzt:
Kaufen 		Kurs*:
69,88 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Kaufen 		Kurs aktuell:
68,40 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Axel Herlinghaus 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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