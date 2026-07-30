Ferrari Aktie

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WKN DE: A2ACKK / ISIN: NL0011585146

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30.07.2026 15:26:52

Ferrari Outperform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Ferrari nach Quartalszahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 430 Euro belassen. Wie von ihm erwartet, habe das operative Ergebnis des Sportwagenherstellers die durchschnittliche Analystenschätzung übertroffen, schrieb Tom Narayan in einer am Donnerstag vorliegenden ersten Reaktion. Wichtiger sei aber, dass die Italiener ihren Ebit-Ausblick für 2026 angehoben hätten./rob/edh/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.07.2026 / 07:37 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.07.2026 / 07:37 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Ferrari N.V. Outperform
Unternehmen:
Ferrari N.V. 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
430,00 €
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
335,40 € 		Abst. Kursziel*:
28,21%
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
342,15 € 		Abst. Kursziel aktuell:
25,68%
Analyst Name::
Tom Narayan 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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