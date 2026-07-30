NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Saint-Gobain nach Zahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 100 Euro belassen. Der Baustoffkonzern habe die Erwartungen beim Umsatz im zweiten Quartal und beim operativen Ergebnis (Ebitda) im ersten Halbjahr übertroffen, schrieb Elodie Rall in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Resultate seien überzeugend, auch wenn sich dies nach den Resultaten von Sika schon abgezeichnet habe./rob/tih/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 30.07.2026 / 18:53 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.07.2026 / 18:53 / BST



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