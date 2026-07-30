London Stock Exchange Aktie
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WKN DE: A0JEJF / ISIN: GB00B0SWJX34
London Stock Exchange (LSE) Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für London Stock Exchange nach Zahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 13600 Pence belassen. Der Börsenbetreiber habe beim operativen Gewinn (Ebitda) im zweiten Quartal die Erwartungen übertroffen, schrieb Ben Bathurst in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Zudem habe er den Ausblick für die Margen angehoben./rob/mf/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.07.2026 / 02:52 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.07.2026 / 02:52 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: London Stock Exchange (LSE) Outperform
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Unternehmen:
London Stock Exchange (LSE)
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Analyst:
RBC Capital Markets
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Kursziel:
136,00 £
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Rating jetzt:
Outperform
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Kurs*:
105,00 €
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Abst. Kursziel*:
-
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Rating update:
Outperform
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Kurs aktuell:
87,04 £
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Abst. Kursziel aktuell:
-
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Analyst Name::
Ben Bathurst
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KGV*:
-
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