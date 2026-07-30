NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für AB Inbev nach Zahlen von 84 auf 86 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Brauereikonzern sei mehr als nur ein "Fifa Trade", also ein Profiteur der Fußball-Weltmeisterschaft, schrieb Edward Mundy in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Nach einer Phase extremer Volatilität werde das Bild für eine Wertsteigerung und die Rückflüsse an die Aktionäre klarer. Er erkennt beim Aktienkurs noch Luft nach oben./rob/tih/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 30.07.2026 / 12:31 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.07.2026 / 12:31 / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.