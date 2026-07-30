BAT Aktie

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WKN: 916018 / ISIN: GB0002875804

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30.07.2026 14:49:59

BAT Buy

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für British American Tobacco auf "Buy" mit einem Kursziel von 5500 Pence belassen. Der Anstieg von Umsatz und operativem Ergebnis des Tabakkonzerns im ersten Halbjahr sei hinter den Markterwartungen zurückgeblieben, schrieb Andrei Andon-Ionita in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Seine Schätzung für das Ebit sei zwar ebenfalls verfehlt, seine Umsatzprognose dagegen übertroffen worden. Der Analyst wies zudem auf bedeutende neue Produkteinführungen in den Bereichen Pouches und Vapes in den USA im zweiten Halbjahr hin./ck/rob/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.07.2026 / 03:00 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.07.2026 / 03:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: BAT PLC (British American Tobacco) Buy
Unternehmen:
BAT PLC (British American Tobacco) 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
55,00 £
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
46,18 £ 		Abst. Kursziel*:
19,10%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
46,13 £ 		Abst. Kursziel aktuell:
19,23%
Analyst Name::
Andrei Andon-Ionita 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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