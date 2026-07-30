BBVA Aktie

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WKN: 875773 / ISIN: ES0113211835

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30.07.2026 15:27:22

BBVA Buy

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für BBVA nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 27 Euro belassen. Die spanische Großbank habe gut genug abgeschnitten, schrieb Miruna Chirea am Donnerstag. Zudem komme der angekündigte Aktienrückkauf früher als von ihr erwartet./rob/la/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.07.2026 / 02:12 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.07.2026 / 02:12 / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: BBVA SA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria) Buy
Unternehmen:
BBVA SA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria) 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
27,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
23,77 € 		Abst. Kursziel*:
13,59%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
23,95 € 		Abst. Kursziel aktuell:
12,73%
Analyst Name::
Miruna Chirea 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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