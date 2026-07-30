Saint-Gobain Aktie
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WKN: 872087 / ISIN: FR0000125007
Saint-Gobain Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Saint-Gobain nach Zahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 95 Euro belassen. Der Baustoffkonzern habe die Erwartungen im zweiten Quartal auf breiter Basis übertroffen, schrieb Oliver Dyson in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Er rechne mit einer positiven Kursreaktion./rob/tih/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.07.2026 / 13:19 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.07.2026 / 13:19 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Saint-Gobain S.A. (Compagnie de Saint-Gobain) Outperform
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Unternehmen:
Saint-Gobain S.A. (Compagnie de Saint-Gobain)
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Analyst:
RBC Capital Markets
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Kursziel:
95,00 €
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Rating jetzt:
Outperform
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Kurs*:
76,70 €
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Abst. Kursziel*:
23,86%
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Rating update:
Outperform
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Kurs aktuell:
77,80 €
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Abst. Kursziel aktuell:
22,11%
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Analyst Name::
Oliver Dyson
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KGV*:
-