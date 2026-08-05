SpaceX Aktie

99,63EUR -7,75EUR -7,22%
SpaceX für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A42D4F / ISIN: US84615Q1031

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
05.08.2026 15:36:14

SpaceX Buy

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für SpaceX nach den Zahlen zum zweiten Quartal von 255 auf 235 US-Dollar gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Die Resultate seien stark gewesen, denn sie hätten die Erwartungen locker übertroffen, schrieb Edison Yu in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Der kurzfristige Wachstumstrend wirke wesentlich robuster als bisher von ihm gedacht. Er erwähnte aber auch einen massiven Investitionsanstieg im kommenden Jahr. Er erkennt die jüngste Abwärtsbewegung der Aktien an, bleibt aber bei seinen optimistischen Thesen. Mit dem neuen Kursziel berücksichtigte er eine allgemeine Abwertung im Weltraum- und KI-Sektor./tih/he

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.08.2026 / 08:46 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: SpaceX Buy
Unternehmen:
SpaceX 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
$ 235,00
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
$ 114,85 		Abst. Kursziel*:
104,61%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
$ 114,33 		Abst. Kursziel aktuell:
105,55%
Analyst Name::
Edison Yu 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu SpaceX

mehr Nachrichten