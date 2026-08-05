AXA Aktie

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WKN: 855705 / ISIN: FR0000120628

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05.08.2026 10:44:16

AXA Buy

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Axa von 48,00 auf 48,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Andrew Baker passte sein Bewertungsmodell am Dienstag an den Halbjahresbericht der Franzosen an. Er hob seine Ergebnisschätzungen bis 2030 etwas aufgrund besserer Resultate in der Lebens- und Krankenversicherung./ag/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.08.2026 / 10:02 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: AXA S.A. Buy
Unternehmen:
AXA S.A. 		Analyst:
Goldman Sachs Group Inc. 		Kursziel:
48,50 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
44,75 € 		Abst. Kursziel*:
8,38%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
44,76 € 		Abst. Kursziel aktuell:
8,36%
Analyst Name::
Andrew Baker 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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