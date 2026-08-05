NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Wolters Kluwer nach Zahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 87 Euro belassen. Der Informationsdienstleister habe ein starkes Zahlenwerk für das erste Halbjahr vorgelegt und die Jahresziele bekräftigt, schrieb Daniel Kerven in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Erwartet werde weiterhin ein beschleunigtes Wachstum im Bereich Tax & Legal in der zweiten Jahreshälfte, gestützt von einer starken Akzeptanz verbesserter KI-Lösungen./ck/rob/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 05.08.2026 / 08:10 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.08.2026 / 08:16 / BST





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