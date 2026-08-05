NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Novo Nordisk nach Zahlen auf "Underperform" mit einem Kursziel von 200 dänischen Kronen belassen. Übertroffene Erwartungen im zweiten Quartal und daraufhin angehobene Jahresziele implizierten nur minimale Anpassungen am Analystenkonsens, schrieb Justin Smith in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Anhand der Zielsetzungen deute sich eine bessere Entwicklung in den USA ab./rob/tih/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 05.08.2026 / 06:31 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.08.2026 / 06:31 / UTC



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.