Schaeffler Aktie
|7,50EUR
|-0,06EUR
|-0,79%
WKN DE: SHA010 / ISIN: DE000SHA0100
Schaeffler Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Schaeffler nach Zahlen zum zweiten Quartal mit einem Kursziel von 10,45 Euro auf "Buy" belassen. Der Umsatz des Autozulieferers und Industriekonzerns decke sich mit der Konsensschätzung, schrieb Vanessa Jeffriess in ihrer ersten Einschätzung am Mittwoch. Das operative Ergebnis (Ebit) liege um ein Prozent unter der Markterwartung. "Hilfreich" seien die Aussagen des Unternehmens zum Geschäft mit humanoiden Robotern./rob/bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.08.2026 / 01:59 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.08.2026 / 01:59 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Schaeffler AG Buy
|
Unternehmen:
Schaeffler AG
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
10,45 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
7,48 €
|
Abst. Kursziel*:
39,71%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
7,50 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
39,33%
|
Analyst Name::
Vanessa Jeffriess
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Schaeffler AG
|
12:26
|Gewinne in Frankfurt: MDAX mittags mit Kursplus (finanzen.at)
|
11:07
|ROUNDUP: Schaeffler steigert Ergebnis und will mehr sparen - Aktie gefragt (dpa-AFX)
|
10:03
|MDAX-Titel Schaeffler-Aktie: So viel hätte eine Investition in Schaeffler von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
08:23
|Schaeffler will in Deutschland weiter sparen - Altersteilzeit ausgeweitet (dpa-AFX)
|
07:45
|EQS-News: Schaeffler weitet Angebot zur Altersteilzeit in Deutschland aus (EQS Group)
|
07:45
|EQS-News: Schaeffler AG expands partial retirement offer in Germany (EQS Group)
|
07:30
|EQS-News: Schaeffler verbessert Profitabilität im ersten Halbjahr 2026 (EQS Group)
|
07:30
|EQS-News: Schaeffler improves profitability in first half of 2026 (EQS Group)