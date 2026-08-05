Springer Nature Aktie
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WKN DE: SPG100 / ISIN: DE000SPG1003
Springer Nature Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Springer Nature nach Zahlen zum ersten Halbjahr auf "Overweight" mit einem Kursziel von 31 Euro belassen. Das Geschäft mit Journalen des Verlags habe diesem ein starkes erstes Halbjahr beschert, schrieb Daniel Kerven in einer ersten Einschätzung am Mittwoch. Das Umsatzwachstum liege mit 6,2 Prozent über der Konsensschätzung von 5,6 Prozent./rob/bek/ck
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.08.2026 / 07:14 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.08.2026 / 07:14 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Springer Nature Overweight
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Unternehmen:
Springer Nature
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Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
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Kursziel:
31,00 €
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Rating jetzt:
Overweight
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Kurs*:
19,18 €
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Abst. Kursziel*:
61,63%
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Rating update:
Overweight
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Kurs aktuell:
19,30 €
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Abst. Kursziel aktuell:
60,62%
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Analyst Name::
-
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KGV*:
-
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