Unilever Aktie
|55,56EUR
|-0,08EUR
|-0,14%
WKN DE: A41NM1 / ISIN: GB00BVZK7T90
Unilever Hold
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Unilever nach Halbjahreszahlen von 5040 auf 5050 Pence angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Der Konsumgüterhersteller habe das beste Mengenwachstum in einem Quartal seit mehr als 15 Jahren gemeldet und damit die Konsensprognose übertroffen, schrieb Analystin Bethan Davies in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Eine Neubewertung der Aktie in naher Zukunft könnte allerdings durch die anstehende Fusion des Geschäftsbereichs Foods mit McCormick gebremst werden. Deren Abschluss werde Mitte 2027 erwartet./ck/rob/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.08.2026 / 17:39 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Unilever PLC Hold
|
Unternehmen:
Unilever PLC
|
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|
Kursziel:
50,50 £
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
47,61 £
|
Abst. Kursziel*:
6,07%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
47,57 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
6,17%
|
Analyst Name::
Bethan Davies
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Unilever PLC
|
10:03
|FTSE 100-Titel Unilever-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Unilever-Investment von vor 10 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
04.08.26
|Aufschläge in Europa: STOXX 50 verbucht Gewinne (finanzen.at)
|
04.08.26
|Börse Europa in Grün: STOXX 50 mittags mit Kursplus (finanzen.at)
|
04.08.26
|Optimismus in Europa: STOXX 50 zum Handelsstart auf grünem Terrain (finanzen.at)
|
31.07.26
|Börse Europa in Rot: STOXX 50 verbucht letztendlich Abschläge (finanzen.at)
|
31.07.26
|Angespannte Stimmung in Europa: So performt der STOXX 50 nachmittags (finanzen.at)
|
31.07.26
|Zuversicht in Europa: STOXX 50 zeigt sich am Freitagmittag fester (finanzen.at)
|
31.07.26
|Optimismus in Europa: STOXX 50 zum Start des Freitagshandels mit grünem Vorzeichen (finanzen.at)