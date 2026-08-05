Unilever Aktie

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WKN DE: A41NM1 / ISIN: GB00BVZK7T90

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05.08.2026 12:23:31

Unilever Hold

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Unilever nach Halbjahreszahlen von 5040 auf 5050 Pence angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Der Konsumgüterhersteller habe das beste Mengenwachstum in einem Quartal seit mehr als 15 Jahren gemeldet und damit die Konsensprognose übertroffen, schrieb Analystin Bethan Davies in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Eine Neubewertung der Aktie in naher Zukunft könnte allerdings durch die anstehende Fusion des Geschäftsbereichs Foods mit McCormick gebremst werden. Deren Abschluss werde Mitte 2027 erwartet./ck/rob/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.08.2026 / 17:39 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Unilever PLC Hold
Unternehmen:
Unilever PLC 		Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 		Kursziel:
50,50 £
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
47,61 £ 		Abst. Kursziel*:
6,07%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
47,57 £ 		Abst. Kursziel aktuell:
6,17%
Analyst Name::
Bethan Davies 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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