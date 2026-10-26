Novartis Aktie
|137,64EUR
|2,64EUR
|1,96%
WKN: 904278 / ISIN: CH0012005267
Novartis Sector Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Novartis mit einem Kursziel von 120 Franken auf "Sector Perform" belassen. Trung Huynh ging in seinem am Montag vorliegenden Kommentar auf eine Investorenpräsentation des MS-Mittels Remibrutinib plus Teriflunomide versus Teriflunomide-Monotherapie gegen die relapsierende Multiple Sklerose ein. Die Veranstaltung sei gut gewesen, allerdings dürften bestimmte Daten die Debatte am Laufen halten, ob die Sicherheitsvorteile den Effizienzunterschied aufwögen./mis/rob/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.10.2026 / 20:24 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.10.2026 / 20:24 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Novartis AG Sector Perform
|
Unternehmen:
Novartis AG
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
120,00 CHF
|
Rating jetzt:
Sector Perform
|
Kurs*:
128,00 CHF
|
Abst. Kursziel*:
-6,25%
|
Rating update:
Sector Perform
|
Kurs aktuell:
127,56 CHF
|
Abst. Kursziel aktuell:
-5,93%
|
Analyst Name::
Trung Huynh
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Novartis AG
|
10:06
|ANALYSE-FLASH: Barclays senkt Ziel für Novartis auf 125 Franken - 'Equal Weight' (dpa-AFX)
|
09:28
|Zuversicht in Zürich: SLI liegt zum Start im Plus (finanzen.at)
|
09:28
|Freundlicher Handel in Zürich: SMI beginnt Montagshandel im Plus (finanzen.at)
|
09:28
|Impulsarmer Handel in Europa: STOXX 50 notiert zum Start des Montagshandels um seinen Vortagesschluss (finanzen.at)
|
09:28
|Börse Zürich in Grün: SPI zum Handelsstart mit Zuschlägen (finanzen.at)
|
07:01
|Ausblick: Novartis gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt (finanzen.net)
|
23.10.26
|Novartis legt positive Daten zu Remibrutinib bei Multipler Sklerose vor (dpa-AFX)
|
23.10.26
|Freitagshandel in Zürich: SMI beendet die Freitagssitzung in der Verlustzone (finanzen.at)
Analysen zu Novartis AG
|07:51
|Novartis Sector Perform
|RBC Capital Markets
|07:32
|Novartis Equal Weight
|Barclays Capital
|23.10.26
|Novartis Sector Perform
|RBC Capital Markets
|20.10.26
|Novartis Neutral
|UBS AG
|16.10.26
|Novartis Sector Perform
|RBC Capital Markets
|07:51
|Novartis Sector Perform
|RBC Capital Markets
|07:32
|Novartis Equal Weight
|Barclays Capital
|23.10.26
|Novartis Sector Perform
|RBC Capital Markets
|20.10.26
|Novartis Neutral
|UBS AG
|16.10.26
|Novartis Sector Perform
|RBC Capital Markets
|02.09.26
|Novartis Buy
|Deutsche Bank AG
|28.08.26
|Novartis Buy
|Deutsche Bank AG
|25.08.26
|Novartis Buy
|Deutsche Bank AG
|19.08.26
|Novartis Buy
|Deutsche Bank AG
|10.08.26
|Novartis Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|01.10.26
|Novartis Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|22.09.26
|Novartis Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|08.09.26
|Novartis Sell
|Deutsche Bank AG
|30.06.26
|Novartis Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|29.04.26
|Novartis Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|07:51
|Novartis Sector Perform
|RBC Capital Markets
|07:32
|Novartis Equal Weight
|Barclays Capital
|23.10.26
|Novartis Sector Perform
|RBC Capital Markets
|20.10.26
|Novartis Neutral
|UBS AG
|16.10.26
|Novartis Sector Perform
|RBC Capital Markets
Aktien in diesem Artikel
|Novartis AG
|137,90
|2,15%
Aktuelle Aktienanalysen
|09:08
|BASF Hold
|Deutsche Bank AG
|08:50
|Formycon Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:10
|SAFRAN Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08:09
|Pfizer Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:08
|Allianz Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:06
|Bayer Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07:52
|ATOSS Software Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:51
|Novartis Sector Perform
|RBC Capital Markets
|07:49
|Coca-Cola Outperform
|RBC Capital Markets
|07:42
|SAFRAN Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:42
|SpaceX Outperform
|Bernstein Research
|07:37
|Apple Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|07:36
|Nestlé Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:32
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Overweight
|Barclays Capital
|07:32
|Novartis Equal Weight
|Barclays Capital
|07:31
|SAFRAN Overweight
|Barclays Capital
|07:22
|Schneider Electric Outperform
|RBC Capital Markets
|07:16
|SAFRAN Outperform
|RBC Capital Markets
|07:09
|flatexDEGIRO Overweight
|Barclays Capital
|06:57
|thyssenkrupp Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06:42
|Fresenius Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:40
|Volkswagen Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06:24
|Sartorius Stedim Biotech Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06:23
|Sartorius vz. Buy
|Jefferies & Company Inc.
|23.10.26
|Novartis Sector Perform
|RBC Capital Markets
|23.10.26
|Deutsche Börse Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.10.26
|SGL Carbon Hold
|Jefferies & Company Inc.
|23.10.26
|Volvo Car AB Registered b Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|23.10.26
|RWE Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.10.26
|L'Oréal Kaufen
|DZ BANK
|23.10.26
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Kaufen
|DZ BANK
|23.10.26
|Eni Kaufen
|DZ BANK
|23.10.26
|Raiffeisen neutral
|Barclays Capital
|23.10.26
|Adyen B.V. Parts Sociales Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.10.26
|Barclays Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|23.10.26
|Deutsche Bank Buy
|UBS AG
|23.10.26
|Nestlé Neutral
|UBS AG
|23.10.26
|Barclays Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.10.26
|Zurich Insurance Neutral
|UBS AG
|23.10.26
|KRONES Kaufen
|DZ BANK
|23.10.26
|London Stock Exchange Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.10.26
|Roche Outperform
|RBC Capital Markets
|23.10.26
|arGEN-X Kaufen
|DZ BANK
|23.10.26
|Nokia Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.10.26
|L'Oréal Market-Perform
|Bernstein Research
|23.10.26
|Carl Zeiss Meditec Halten
|DZ BANK
|23.10.26
|Nestlé Kaufen
|DZ BANK
|23.10.26
|RENK Kaufen
|DZ BANK
|23.10.26
|London Stock Exchange Buy
|Deutsche Bank AG
|23.10.26
|Nestlé Hold
|Deutsche Bank AG