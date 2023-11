NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Symrise nach einem Treffen mit Vorstandschef Heinz-Jürgen Bertram auf "Buy" mit einem Kursziel von 120 Euro belassen. Der Aromenhersteller habe das Zeug, die mittelfristigen Ziele zu erreichen, schrieb Analyst Charlie Bentley in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die aktuell schwierige Situation dürfte sich ändern, wenn das Vertrauen der Kunden zurückkehre und sich das vorsichtige Bestellverhalten bessere./edh/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 16.11.2023 / 07:11 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.11.2023 / 07:11 / ET



