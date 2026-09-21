ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Totalenergies von 86 auf 88 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der jährliche Investorentag in New York am 28. September dürfte sich positiv auf den Aktienkurs auswirken, schrieb Henri Patricot in einem am Montag vorliegenden Ausblick. Er sieht sowohl für die Gewinne als auch für die Ausschüttungen des Öl- und Gaskonzerns kurzfristig erheblich Luft nach oben. Zudem erwarte er eine sich verbessernde Vorhersagbarkeit der Geschäftsentwicklung in den Jahren ab 2030./rob/gl/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 21.09.2026 / 02:12 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.09.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben





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