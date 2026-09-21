TotalEnergies Aktie
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WKN: 850727 / ISIN: FR0000120271
TotalEnergies Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Totalenergies von 86 auf 88 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der jährliche Investorentag in New York am 28. September dürfte sich positiv auf den Aktienkurs auswirken, schrieb Henri Patricot in einem am Montag vorliegenden Ausblick. Er sieht sowohl für die Gewinne als auch für die Ausschüttungen des Öl- und Gaskonzerns kurzfristig erheblich Luft nach oben. Zudem erwarte er eine sich verbessernde Vorhersagbarkeit der Geschäftsentwicklung in den Jahren ab 2030./rob/gl/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 21.09.2026 / 02:12 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.09.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: TotalEnergies Buy
|
Unternehmen:
TotalEnergies
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
88,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
79,16 €
|
Abst. Kursziel*:
11,17%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
78,55 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
12,03%
|
Analyst Name::
Henri Patricot
|
KGV*:
-
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