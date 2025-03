NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Vestas von 135 auf 138 dänische Kronen angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Lucas Ferhani setzt bei den Dänen weiter auf eine Verbesserung der Margen von Quartal zu Quartal. Dank steigender Windkraft-Kapazitäten in Europa winke zudem anhaltendes Wachstum, schrieb er in einem am Dienstag vorliegenden Kommentar. Auch in den USA dürfte es nach der schwierigen Phase bei Windkraftanlagen auf Land wieder aufwärtsgehen./ag/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 17.03.2025 / 14:00 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.03.2025 / 20:01 / ET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.