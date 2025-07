NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Vestas auf "Outperform" mit einem Kursziel von 195 dänischen Kronen belassen. Chad Dillard befasste sich in einer am Montag vorliegenden Studie mit der Frage, wie sich die politischen Veränderungen der Trump-Regierung bis 2030 auf den Bau von Solar- und Windkraftanlagen auswirken werden. Er sieht das Worst-Case-Szenario eines abrupten Einbruchs zwar vom Tisch, erwartet für das Erneuerbare-Energien-Geschäft in den USA zum Ende des Jahrzehnts aber eine Wachstumsdelle./edh/zb



