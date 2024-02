NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Vinci nach einer Informationsveranstaltung auf "Buy" mit einem Kursziel von 135 Euro belassen. Das Management des Mischkonzerns habe sich unternehmenstypisch optimistisch zu den langfristigen Chancen durch die Energiewende geäußert, schrieb Analyst Graham Hunt in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Zudem sei Vinci davon überzeugt, dass der Reiseverkehr trotz des Trends zu Dekarbonisierung das Wachstum der unternehmenseigenen Flughäfen und Mautstraßen weiter antreiben wird./gl/bek



Veröffentlichung der Original-Studie: 22.02.2024 / 06:25 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.02.2024 / 06:25 / ET





