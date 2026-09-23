Diageo Aktie

18,87EUR -0,23EUR -1,20%
Diageo für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 851247 / ISIN: GB0002374006

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23.09.2026 10:45:21

Diageo Outperform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Diageo auf "Outperform" mit einem Kursziel von 2490 Pence belassen. Zur für 2027 angekündigten Ablösung von Finanzchef Nik Jhangiani durch Joanne Wilson schrieb Trevor Stirling am Mittwoch, dass Wilson viel Erfahrung auf diesem Posten, aus der Branche sowie in den Bereichen Kategorien- und Kundenanalyse mitbringe. Letztere habe Unternehmenschef Dave Lewis als Schwachpunkte beim Getränkekonzern ausgemacht./rob/gl/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.09.2026 / 08:06 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.09.2026 / 08:06 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Diageo plc Outperform
Unternehmen:
Diageo plc 		Analyst:
Bernstein Research 		Kursziel:
24,90 £
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
19,00 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
16,21 £ 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Trevor Stirling 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Diageo plc

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10:45 Diageo Outperform Bernstein Research
09:48 Diageo Neutral JP Morgan Chase & Co.
09:22 Diageo Buy Jefferies & Company Inc.
21.09.26 Diageo Buy Jefferies & Company Inc.
17.09.26 Diageo Buy Jefferies & Company Inc.
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Aktien in diesem Artikel

Diageo plc 18,90 -1,02% Diageo plc

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16:26 Zurich Insurance Hold Jefferies & Company Inc.
16:24 K+S Kaufen DZ BANK
16:09 Roche Outperform RBC Capital Markets
15:49 WACKER CHEMIE Halten DZ BANK
15:46 Stellantis Underperform Bernstein Research
15:46 Renault Outperform Bernstein Research
15:45 Mercedes-Benz Group Market-Perform Bernstein Research
15:45 Porsche vz. Market-Perform Bernstein Research
15:45 BMW Outperform Bernstein Research
15:44 Volkswagen Market-Perform Bernstein Research
15:40 Michelin Buy Jefferies & Company Inc.
15:40 Continental Buy Jefferies & Company Inc.
14:18 Enel Market-Perform Bernstein Research
14:11 Iberdrola Market-Perform Bernstein Research
14:09 Engie Outperform Bernstein Research
13:41 thyssenkrupp Buy Jefferies & Company Inc.
13:40 ArcelorMittal Buy Jefferies & Company Inc.
13:40 AB InBev Overweight JP Morgan Chase & Co.
13:33 1&1 Buy Goldman Sachs Group Inc.
13:32 Salzgitter Buy Jefferies & Company Inc.
12:46 UBS Overweight JP Morgan Chase & Co.
12:42 Valeo Buy Jefferies & Company Inc.
12:21 Schaeffler Buy Jefferies & Company Inc.
12:21 AUMOVIO Hold Jefferies & Company Inc.
12:15 L'Oréal Sell Deutsche Bank AG
12:15 ams-OSRAM Buy Jefferies & Company Inc.
10:57 TUI Buy Deutsche Bank AG
10:56 Air Liquide Buy Deutsche Bank AG
10:45 Diageo Outperform Bernstein Research
10:28 Roche Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
10:28 AB InBev Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
09:48 Diageo Neutral JP Morgan Chase & Co.
09:22 Diageo Buy Jefferies & Company Inc.
08:47 AXA Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
08:45 AB InBev Buy Jefferies & Company Inc.
08:38 KWS SAAT Add Baader Bank
08:33 Linde Buy UBS AG
08:22 MTU Aero Engines Outperform Bernstein Research
07:43 VINCI Neutral JP Morgan Chase & Co.
07:43 AXA Buy Jefferies & Company Inc.
07:38 Fraport Overweight JP Morgan Chase & Co.
07:37 Apple Neutral UBS AG
07:19 Ryanair Overweight JP Morgan Chase & Co.
07:12 AB InBev Outperform RBC Capital Markets
07:11 Nordex Underperform RBC Capital Markets
06:35 TUI Overweight JP Morgan Chase & Co.
06:34 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Hold Jefferies & Company Inc.
06:25 TotalEnergies Neutral JP Morgan Chase & Co.
06:15 BP Overweight JP Morgan Chase & Co.
22.09.26 KRONES Market-Perform Bernstein Research
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