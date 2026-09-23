NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Axa mit einem Kursziel von 52,50 Euro auf "Buy" belassen. Hauptthema bei einem Treffen mit Europa-Management sei der zuletzt übernommene italienische Direktversicherer Prima gewesen, schrieb Philip Kett am Dienstag. Das Geschäft habe hervorragende Fortschritte gemacht, allerdings blieben noch kleinere Zweifel für ihn./mis/rob/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 22.09.2026 / 16:09 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.09.2026 / 16:09 / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.