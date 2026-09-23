AXA Aktie

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WKN: 855705 / ISIN: FR0000120628

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23.09.2026 07:43:05

AXA Buy

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Axa mit einem Kursziel von 52,50 Euro auf "Buy" belassen. Hauptthema bei einem Treffen mit Europa-Management sei der zuletzt übernommene italienische Direktversicherer Prima gewesen, schrieb Philip Kett am Dienstag. Das Geschäft habe hervorragende Fortschritte gemacht, allerdings blieben noch kleinere Zweifel für ihn./mis/rob/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.09.2026 / 16:09 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.09.2026 / 16:09 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: AXA S.A. Buy
Unternehmen:
AXA S.A. 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
52,50 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
44,04 € 		Abst. Kursziel*:
19,21%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
43,70 € 		Abst. Kursziel aktuell:
20,14%
Analyst Name::
Philip Kett 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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