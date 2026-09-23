AXA Aktie
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WKN: 855705 / ISIN: FR0000120628
AXA Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Axa mit einem Kursziel von 52,50 Euro auf "Buy" belassen. Hauptthema bei einem Treffen mit Europa-Management sei der zuletzt übernommene italienische Direktversicherer Prima gewesen, schrieb Philip Kett am Dienstag. Das Geschäft habe hervorragende Fortschritte gemacht, allerdings blieben noch kleinere Zweifel für ihn./mis/rob/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.09.2026 / 16:09 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.09.2026 / 16:09 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: AXA S.A. Buy
|
Unternehmen:
AXA S.A.
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
52,50 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
44,04 €
|
Abst. Kursziel*:
19,21%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
43,70 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
20,14%
|
Analyst Name::
Philip Kett
|
KGV*:
-
Nachrichten zu AXA S.A.
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21.09.26
|ANALYSE-FLASH: Goldman hebt Ziel für Axa auf 50 Euro - 'Buy' (dpa-AFX)
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|EURO STOXX 50-Papier AXA-Aktie: So viel hätten Anleger an einem AXA-Investment von vor einem Jahr verdient (finanzen.at)
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15.09.26
|AXA will Gewinn und Rendite weiter steigern – Aktie tiefer (finanzen.at)
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15.09.26
|ROUNDUP: Axa will Gewinn mit KI deutlich steigern - Aktie gibt nach (dpa-AFX)
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15.09.26
|Versicherer Axa will Gewinn stärker steigern - Hohe Ausschüttungen statt Zukäufe (dpa-AFX)
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10.09.26
|EURO STOXX 50-Titel AXA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in AXA von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
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03.09.26
|EURO STOXX 50-Wert AXA-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in AXA von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
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27.08.26
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Analysen zu AXA S.A.
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