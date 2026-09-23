Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie
|504,60EUR
|1,40EUR
|0,28%
WKN: 843002 / ISIN: DE0008430026
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Hold
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Munich Re mit einem Kursziel von 600 Euro auf "Hold" belassen. Obwohl sich die Aussichten für die Preise im Vergleich zu vor einem Jahr klar verschlechtert hätten, bleibe der Rückversicherer für seine Positionierung und Pläne zuversichtlich, schrieb Philip Kett am Dienstag nach Gesprächen mit dem Management./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.09.2026 / 16:45 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.09.2026 / 16:45 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re) Hold
|
Unternehmen:
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
600,00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
503,00 €
|
Abst. Kursziel*:
19,28%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
504,60 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
18,91%
|
Analyst Name::
Philip Kett
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)
|
22.09.26
|Euro STOXX 50 aktuell: Zum Ende des Dienstagshandels Gewinne im Euro STOXX 50 (finanzen.at)
|
22.09.26
|Angespannte Stimmung in Frankfurt: LUS-DAX zum Handelsende mit Abgaben (finanzen.at)
|
22.09.26
|Pluszeichen in Frankfurt: DAX zum Ende des Dienstagshandels in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
22.09.26
|LUS-DAX aktuell: Börsianer lassen LUS-DAX am Dienstagnachmittag steigen (finanzen.at)
|
22.09.26
|Gute Stimmung in Frankfurt: DAX am Nachmittag im Aufwind (finanzen.at)
|
22.09.26
|Freundlicher Handel: Euro STOXX 50 mit Kursplus (finanzen.at)
|
22.09.26
|Börse Europa in Grün: So steht der Euro STOXX 50 mittags (finanzen.at)
|
22.09.26
|Dienstagshandel in Frankfurt: DAX mittags freundlich (finanzen.at)
Analysen zu Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)
|06:34
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Hold
|Jefferies & Company Inc.
|18.09.26
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Kaufen
|DZ BANK
|08.09.26
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|04.09.26
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Sector Perform
|RBC Capital Markets
|04.09.26
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Overweight
|Barclays Capital
|06:34
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Hold
|Jefferies & Company Inc.
|18.09.26
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Kaufen
|DZ BANK
|08.09.26
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|04.09.26
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Sector Perform
|RBC Capital Markets
|04.09.26
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Overweight
|Barclays Capital
|18.09.26
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Kaufen
|DZ BANK
|04.09.26
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Overweight
|Barclays Capital
|10.08.26
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Kaufen
|DZ BANK
|07.08.26
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.07.26
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:34
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08.09.26
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|04.09.26
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Sector Perform
|RBC Capital Markets
|19.08.26
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Hold
|Jefferies & Company Inc.
|17.08.26
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Hold
|Jefferies & Company Inc.
Aktien in diesem Artikel
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)
|501,40
|-0,36%
Aktuelle Aktienanalysen
|09:48
|Diageo Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|09:22
|Diageo Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:47
|AXA Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:45
|AB InBev Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:38
|KWS SAAT Add
|Baader Bank
|08:33
|Linde Buy
|UBS AG
|08:22
|MTU Aero Engines Outperform
|Bernstein Research
|07:43
|VINCI Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07:43
|AXA Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:38
|Fraport Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:37
|Apple Neutral
|UBS AG
|07:19
|Ryanair Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:12
|AB InBev Outperform
|RBC Capital Markets
|07:11
|Nordex Underperform
|RBC Capital Markets
|06:35
|TUI Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:34
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Hold
|Jefferies & Company Inc.
|06:25
|TotalEnergies Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06:15
|BP Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.09.26
|KRONES Market-Perform
|Bernstein Research
|22.09.26
|GEA Market-Perform
|Bernstein Research
|22.09.26
|Adyen B.V. Parts Sociales Buy
|Jefferies & Company Inc.
|22.09.26
|BASF Outperform
|Bernstein Research
|22.09.26
|SAP Buy
|Jefferies & Company Inc.
|22.09.26
|Zurich Insurance Outperform
|RBC Capital Markets
|22.09.26
|Rolls-Royce Market-Perform
|Bernstein Research
|22.09.26
|MTU Aero Engines Outperform
|Bernstein Research
|22.09.26
|SAFRAN Outperform
|Bernstein Research
|22.09.26
|ABB Market-Perform
|Bernstein Research
|22.09.26
|AXA Kaufen
|DZ BANK
|22.09.26
|Vonovia Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|22.09.26
|Volkswagen Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|22.09.26
|tonies Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|22.09.26
|SUSS MicroTec Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|22.09.26
|Ströer Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|22.09.26
|Hypoport Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|22.09.26
|Scout24 Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|22.09.26
|flatexDEGIRO Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|22.09.26
|Elmos Semiconductor Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|22.09.26
|Fielmann Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|22.09.26
|AIXTRON Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|22.09.26
|SAF-HOLLAND Kaufen
|DZ BANK
|22.09.26
|Meta Platforms Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.09.26
|Porsche vz. Market-Perform
|Bernstein Research
|22.09.26
|Mercedes-Benz Group Market-Perform
|Bernstein Research
|22.09.26
|Renault Outperform
|Bernstein Research
|22.09.26
|Stellantis Underperform
|Bernstein Research
|22.09.26
|BMW Outperform
|Bernstein Research
|22.09.26
|Volkswagen Market-Perform
|Bernstein Research
|22.09.26
|Sartorius vz. Buy
|Deutsche Bank AG
|22.09.26
|Givaudan Buy
|Deutsche Bank AG