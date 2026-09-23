AB InBev Aktie

67,76EUR -0,48EUR -0,70%
AB InBev für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2ASUV / ISIN: BE0974293251

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23.09.2026 07:12:13

AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Outperform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat AB Inbev mit einem Kursziel von 93 Euro auf "Outperform" belassen. Der Brauereikonzern habe die halbe Wegstrecke des Zehnjahresplans hinter sich, mit dem er eine Führungsstellung in der Branche erreichen wolle, und könnte ihn auf dem anstehenden Kapitalmarkttag positiv überraschen, schrieb James Edwardes Jones am Dienstag. Insbesondere die ehrgeizigen Ziele der digitalen Einkaufs-Plattform für kleine und mittelgroße Geschäftskunden habe er bisher nicht ausreichend gewürdigt./rob/gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.09.2026 / 16:38 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.09.2026 / 16:38 / EDT


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Outperform
Unternehmen:
AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
93,00 €
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
68,24 € 		Abst. Kursziel*:
36,28%
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
67,76 € 		Abst. Kursziel aktuell:
37,25%
Analyst Name::
James Edwardes Jones 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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Aktien in diesem Artikel

AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) 67,76 -0,70% AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)

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22.09.26 Volkswagen Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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22.09.26 SUSS MicroTec Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
22.09.26 Ströer Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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22.09.26 SAF-HOLLAND Kaufen DZ BANK
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