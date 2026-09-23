AB InBev Aktie
|67,76EUR
|-0,48EUR
|-0,70%
WKN DE: A2ASUV / ISIN: BE0974293251
AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat AB Inbev mit einem Kursziel von 93 Euro auf "Outperform" belassen. Der Brauereikonzern habe die halbe Wegstrecke des Zehnjahresplans hinter sich, mit dem er eine Führungsstellung in der Branche erreichen wolle, und könnte ihn auf dem anstehenden Kapitalmarkttag positiv überraschen, schrieb James Edwardes Jones am Dienstag. Insbesondere die ehrgeizigen Ziele der digitalen Einkaufs-Plattform für kleine und mittelgroße Geschäftskunden habe er bisher nicht ausreichend gewürdigt./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.09.2026 / 16:38 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.09.2026 / 16:38 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Outperform
|
Unternehmen:
AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
93,00 €
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
68,24 €
|
Abst. Kursziel*:
36,28%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
67,76 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
37,25%
|
Analyst Name::
James Edwardes Jones
|
KGV*:
-
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|Jefferies & Company Inc.
|07:12
|AB InBev Outperform
|RBC Capital Markets
|21.09.26
|AB InBev Buy
|Deutsche Bank AG
|18.09.26
|AB InBev Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.09.26
|AB InBev Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|08:45
|AB InBev Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:12
|AB InBev Outperform
|RBC Capital Markets
|21.09.26
|AB InBev Buy
|Deutsche Bank AG
|18.09.26
|AB InBev Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.09.26
|AB InBev Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|03.08.26
|AB InBev Hold
|Deutsche Bank AG
|01.07.26
|AB InBev Hold
|Deutsche Bank AG
|06.05.26
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|Deutsche Bank AG
|07.04.26
|AB InBev Hold
|Deutsche Bank AG
|16.02.26
|AB InBev Hold
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Aktien in diesem Artikel
|AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)
|67,76
|-0,70%
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|08:22
|MTU Aero Engines Outperform
|Bernstein Research
|07:43
|VINCI Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07:43
|AXA Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:38
|Fraport Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:37
|Apple Neutral
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|07:19
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|07:12
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|07:11
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|06:35
|TUI Overweight
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|06:34
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Hold
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|06:25
|TotalEnergies Neutral
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|06:15
|BP Overweight
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|22.09.26
|KRONES Market-Perform
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|22.09.26
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|22.09.26
|Adyen B.V. Parts Sociales Buy
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|BASF Outperform
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|SAP Buy
|Jefferies & Company Inc.
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