Volkswagen Aktie

76,00EUR -4,74EUR -5,87%
Volkswagen für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 766403 / ISIN: DE0007664039

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18.09.2026 22:10:56

Volkswagen (VW) vz Outperform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Volkswagen (VW) nach einer deutlichen Gewinnwarnung auf "Outperform" mit einem Kursziel von 120 Euro belassen. Die Konsensschätzungen enthielten bereits etliche der aktuellen Ankündigungen des Autobauers, die Einfluss auf das operative Ergebnis (Ebit) und den freien Barmittelzufluss hätten, schrieb Tom Narayan am Freitag in einer ersten Reaktion. Die Sportwagentochter Porsche dürfte ihre Anleger auf dem Kapitalmarkttag am 7. Oktober selbst bezüglich der langfristigen Margenziele auf den neuesten Stand bringen./rob/gl/nas

Veröffentlichung der Original-Studie: 18.09.2026 / 15:44 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.09.2026 / 15:44 / EDT


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Volkswagen (VW) AG Vz. Outperform
Unternehmen:
Volkswagen (VW) AG Vz. 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
120,00 €
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
75,16 € 		Abst. Kursziel*:
59,66%
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
76,00 € 		Abst. Kursziel aktuell:
57,89%
Analyst Name::
Tom Narayan 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Volkswagen (VW) AG Vz.

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18.09.26 Volkswagen Outperform RBC Capital Markets
18.09.26 Volkswagen Neutral JP Morgan Chase & Co.
16.09.26 Volkswagen Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
14.09.26 Volkswagen Market-Perform Bernstein Research
10.09.26 Volkswagen Buy Jefferies & Company Inc.
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Aktien in diesem Artikel

Volkswagen (VW) AG Vz. 76,00 -5,87% Volkswagen (VW) AG Vz.

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18.09.26 Volkswagen Outperform RBC Capital Markets
18.09.26 Volkswagen Neutral JP Morgan Chase & Co.
18.09.26 Micron Technology Outperform RBC Capital Markets
18.09.26 AUMOVIO Hold Jefferies & Company Inc.
18.09.26 Oracle Kaufen DZ BANK
18.09.26 adidas Kaufen DZ BANK
18.09.26 Givaudan Hold Jefferies & Company Inc.
18.09.26 Swiss Re Kaufen DZ BANK
18.09.26 Hannover Rück Kaufen DZ BANK
18.09.26 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Kaufen DZ BANK
18.09.26 Allianz Kaufen DZ BANK
18.09.26 Nestlé Buy Jefferies & Company Inc.
18.09.26 DHL Group Hold Warburg Research
18.09.26 Nestlé Neutral JP Morgan Chase & Co.
18.09.26 Kontron Buy Warburg Research
18.09.26 Elmos Semiconductor Buy Warburg Research
18.09.26 DHL Group Hold Jefferies & Company Inc.
18.09.26 EssilorLuxottica Market-Perform Bernstein Research
18.09.26 BAT Buy Deutsche Bank AG
18.09.26 DHL Group Buy Deutsche Bank AG
18.09.26 GSK Hold Deutsche Bank AG
18.09.26 Novartis Hold Deutsche Bank AG
18.09.26 WACKER CHEMIE Hold Deutsche Bank AG
18.09.26 Redcare Pharmacy Buy Deutsche Bank AG
18.09.26 Bilfinger Buy Deutsche Bank AG
18.09.26 Bechtle Buy UBS AG
18.09.26 Apple Neutral UBS AG
18.09.26 SAP Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
18.09.26 Nemetschek Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
18.09.26 Richemont Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
18.09.26 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
18.09.26 Hermès Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
18.09.26 Siltronic Buy UBS AG
18.09.26 Douglas Neutral UBS AG
18.09.26 EssilorLuxottica Buy UBS AG
18.09.26 Ferrari Buy UBS AG
18.09.26 Richemont Buy UBS AG
18.09.26 Kontron Buy Jefferies & Company Inc.
18.09.26 HUGO BOSS Neutral UBS AG
18.09.26 BAT Buy Jefferies & Company Inc.
18.09.26 BBVA Buy Jefferies & Company Inc.
18.09.26 ING Group Hold Jefferies & Company Inc.
18.09.26 AB InBev Overweight JP Morgan Chase & Co.
18.09.26 Bechtle Neutral JP Morgan Chase & Co.
18.09.26 RENK Buy Goldman Sachs Group Inc.
17.09.26 VINCI Buy Jefferies & Company Inc.
17.09.26 Bechtle Buy Jefferies & Company Inc.
17.09.26 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform Bernstein Research
17.09.26 Hermès Outperform Bernstein Research
17.09.26 Richemont Outperform Bernstein Research
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