Volkswagen Aktie
|76,00EUR
|-4,74EUR
|-5,87%
WKN: 766403 / ISIN: DE0007664039
Volkswagen (VW) vz Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Volkswagen (VW) nach einer deutlichen Gewinnwarnung auf "Outperform" mit einem Kursziel von 120 Euro belassen. Die Konsensschätzungen enthielten bereits etliche der aktuellen Ankündigungen des Autobauers, die Einfluss auf das operative Ergebnis (Ebit) und den freien Barmittelzufluss hätten, schrieb Tom Narayan am Freitag in einer ersten Reaktion. Die Sportwagentochter Porsche dürfte ihre Anleger auf dem Kapitalmarkttag am 7. Oktober selbst bezüglich der langfristigen Margenziele auf den neuesten Stand bringen./rob/gl/nas
Veröffentlichung der Original-Studie: 18.09.2026 / 15:44 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.09.2026 / 15:44 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Volkswagen (VW) AG Vz. Outperform
|
Unternehmen:
Volkswagen (VW) AG Vz.
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
120,00 €
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
75,16 €
|
Abst. Kursziel*:
59,66%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
76,00 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
57,89%
|
Analyst Name::
Tom Narayan
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Volkswagen (VW) AG Vz.
|
18.09.26
|ROUNDUP 2: Volkswagen senkt Gewinnprognose deutlich (dpa-AFX)
|
18.09.26
|ROUNDUP: Volkswagen senkt Gewinnprognose deutlich (dpa-AFX)
|
18.09.26
|VW: Volkswagen kappt Gewinnerwartung für 2026 - Aktie rauscht ab (Spiegel Online)
|
18.09.26
|VW warns of hit of up to €10bn from Porsche writedown and restructuring costs (Financial Times)
|
18.09.26
|Volkswagen senkt Prognose 2026 für Umsatzrendite auf 1 Prozent (Dow Jones)
|
18.09.26
|Verluste in Europa: Euro STOXX 50 legt letztendlich den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
|
18.09.26
|Schwacher Wochentag in Frankfurt: LUS-DAX zum Ende des Freitagshandels leichter (finanzen.at)
|
18.09.26
|Schwacher Wochentag in Frankfurt: DAX legt zum Handelsende den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
Analysen zu Volkswagen (VW) AG Vz.
|18.09.26
|Volkswagen Outperform
|RBC Capital Markets
|18.09.26
|Volkswagen Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|16.09.26
|Volkswagen Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|14.09.26
|Volkswagen Market-Perform
|Bernstein Research
|10.09.26
|Volkswagen Buy
|Jefferies & Company Inc.
|18.09.26
|Volkswagen Outperform
|RBC Capital Markets
|18.09.26
|Volkswagen Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|16.09.26
|Volkswagen Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|14.09.26
|Volkswagen Market-Perform
|Bernstein Research
|10.09.26
|Volkswagen Buy
|Jefferies & Company Inc.
|18.09.26
|Volkswagen Outperform
|RBC Capital Markets
|16.09.26
|Volkswagen Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10.09.26
|Volkswagen Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07.09.26
|Volkswagen Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07.09.26
|Volkswagen Outperform
|RBC Capital Markets
|11.03.25
|Volkswagen Sell
|UBS AG
|21.01.25
|Volkswagen Sell
|UBS AG
|13.01.25
|Volkswagen Sell
|UBS AG
|23.12.24
|Volkswagen Sell
|UBS AG
|03.12.24
|Volkswagen Sell
|UBS AG
|18.09.26
|Volkswagen Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|14.09.26
|Volkswagen Market-Perform
|Bernstein Research
|07.09.26
|Volkswagen Market-Perform
|Bernstein Research
|04.09.26
|Volkswagen Market-Perform
|Bernstein Research
|04.09.26
|Volkswagen Neutral
|UBS AG
Aktien in diesem Artikel
|Volkswagen (VW) AG Vz.
|76,00
|-5,87%
Aktuelle Aktienanalysen
|18.09.26
|Volkswagen Outperform
|RBC Capital Markets
|18.09.26
|Volkswagen Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|18.09.26
|Micron Technology Outperform
|RBC Capital Markets
|18.09.26
|AUMOVIO Hold
|Jefferies & Company Inc.
|18.09.26
|Oracle Kaufen
|DZ BANK
|18.09.26
|adidas Kaufen
|DZ BANK
|18.09.26
|Givaudan Hold
|Jefferies & Company Inc.
|18.09.26
|Swiss Re Kaufen
|DZ BANK
|18.09.26
|Hannover Rück Kaufen
|DZ BANK
|18.09.26
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Kaufen
|DZ BANK
|18.09.26
|Allianz Kaufen
|DZ BANK
|18.09.26
|Nestlé Buy
|Jefferies & Company Inc.
|18.09.26
|DHL Group Hold
|Warburg Research
|18.09.26
|Nestlé Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|18.09.26
|Kontron Buy
|Warburg Research
|18.09.26
|Elmos Semiconductor Buy
|Warburg Research
|18.09.26
|DHL Group Hold
|Jefferies & Company Inc.
|18.09.26
|EssilorLuxottica Market-Perform
|Bernstein Research
|18.09.26
|BAT Buy
|Deutsche Bank AG
|18.09.26
|DHL Group Buy
|Deutsche Bank AG
|18.09.26
|GSK Hold
|Deutsche Bank AG
|18.09.26
|Novartis Hold
|Deutsche Bank AG
|18.09.26
|WACKER CHEMIE Hold
|Deutsche Bank AG
|18.09.26
|Redcare Pharmacy Buy
|Deutsche Bank AG
|18.09.26
|Bilfinger Buy
|Deutsche Bank AG
|18.09.26
|Bechtle Buy
|UBS AG
|18.09.26
|Apple Neutral
|UBS AG
|18.09.26
|SAP Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|18.09.26
|Nemetschek Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|18.09.26
|Richemont Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|18.09.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|18.09.26
|Hermès Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|18.09.26
|Siltronic Buy
|UBS AG
|18.09.26
|Douglas Neutral
|UBS AG
|18.09.26
|EssilorLuxottica Buy
|UBS AG
|18.09.26
|Ferrari Buy
|UBS AG
|18.09.26
|Richemont Buy
|UBS AG
|18.09.26
|Kontron Buy
|Jefferies & Company Inc.
|18.09.26
|HUGO BOSS Neutral
|UBS AG
|18.09.26
|BAT Buy
|Jefferies & Company Inc.
|18.09.26
|BBVA Buy
|Jefferies & Company Inc.
|18.09.26
|ING Group Hold
|Jefferies & Company Inc.
|18.09.26
|AB InBev Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|18.09.26
|Bechtle Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|18.09.26
|RENK Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|17.09.26
|VINCI Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.09.26
|Bechtle Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.09.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform
|Bernstein Research
|17.09.26
|Hermès Outperform
|Bernstein Research
|17.09.26
|Richemont Outperform
|Bernstein Research