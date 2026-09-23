TUI Aktie
|6,56EUR
|-0,04EUR
|-0,61%
WKN DE: TUAG50 / ISIN: DE000TUAG505
TUI Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Tui mit einem Kursziel von 12,20 Euro auf "Overweight" belassen. Analyst Karan Puri passte am Dienstag seine operativen Ergebnisschätzungen (Ebit) für den Reisekonzern an die jüngste Entwicklung der Kerosinpreise an. Seine Prognose für 2027 senkte er um 8,5 Prozent und sieht sich nun auf Höhe der Konsensschätzung. Für 2028 nahm er kaum Änderungen vor. Das beibehaltene Ziel beinhalte weiter ein rund 80-prozentiges Kurspotenzial für die Aktie./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.09.2026 / 19:34 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.09.2026 / 19:34 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: TUI AG Overweight
|
Unternehmen:
TUI AG
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
12,20 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
6,53 €
|
Abst. Kursziel*:
86,75%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
6,56 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
86,09%
|
Analyst Name::
Karan Puri
|
KGV*:
-
Nachrichten zu TUI AG
|
10:03
|MDAX-Papier TUI-Aktie: So viel Verlust hätte ein TUI-Investment von vor 5 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
09:28
|Starker Wochentag in Frankfurt: MDAX beginnt Mittwochshandel mit Gewinnen (finanzen.at)
|
09:22
|EQS-DD: TUI AG: Sybille Reiß, buy (EQS Group)
|
09:22
|EQS-DD: TUI AG: Sybille Reiß, Kauf (EQS Group)
|
09:22
|EQS-DD: TUI AG: Helmut Reiner Sebastian Ebel, buy (EQS Group)
|
09:22
|EQS-DD: TUI AG: Helmut Reiner Sebastian Ebel, Kauf (EQS Group)
|
22.09.26
|AKTIE IM FOKUS 2: Tui schüttelt Geschäftsaussagen mit freundlichem Markt ab (dpa-AFX)
|
22.09.26
|Börse Frankfurt in Grün: So performt der MDAX nachmittags (finanzen.at)
Analysen zu TUI AG
|06:35
|TUI Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.09.26
|TUI Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.09.26
|TUI Hold
|Jefferies & Company Inc.
|22.09.26
|TUI Market-Perform
|Bernstein Research
|21.09.26
|TUI Market-Perform
|Bernstein Research
|06:35
|TUI Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.09.26
|TUI Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.09.26
|TUI Hold
|Jefferies & Company Inc.
|22.09.26
|TUI Market-Perform
|Bernstein Research
|21.09.26
|TUI Market-Perform
|Bernstein Research
|06:35
|TUI Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.09.26
|TUI Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|21.09.26
|TUI Buy
|Deutsche Bank AG
|19.08.26
|TUI Overweight
|Barclays Capital
|13.08.26
|TUI Buy
|Deutsche Bank AG
|11.02.25
|TUI Underweight
|Barclays Capital
|22.09.26
|TUI Hold
|Jefferies & Company Inc.
|22.09.26
|TUI Market-Perform
|Bernstein Research
|21.09.26
|TUI Market-Perform
|Bernstein Research
|13.08.26
|TUI Market-Perform
|Bernstein Research
|12.08.26
|TUI Neutral
|UBS AG
Aktien in diesem Artikel
|TUI AG
|6,57
|-0,39%
Aktuelle Aktienanalysen
|09:48
|Diageo Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|09:22
|Diageo Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:47
|AXA Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:45
|AB InBev Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:38
|KWS SAAT Add
|Baader Bank
|08:33
|Linde Buy
|UBS AG
|08:22
|MTU Aero Engines Outperform
|Bernstein Research
|07:43
|VINCI Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07:43
|AXA Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:38
|Fraport Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:37
|Apple Neutral
|UBS AG
|07:19
|Ryanair Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:12
|AB InBev Outperform
|RBC Capital Markets
|07:11
|Nordex Underperform
|RBC Capital Markets
|06:35
|TUI Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:34
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Hold
|Jefferies & Company Inc.
|06:25
|TotalEnergies Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06:15
|BP Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.09.26
|KRONES Market-Perform
|Bernstein Research
|22.09.26
|GEA Market-Perform
|Bernstein Research
|22.09.26
|Adyen B.V. Parts Sociales Buy
|Jefferies & Company Inc.
|22.09.26
|BASF Outperform
|Bernstein Research
|22.09.26
|SAP Buy
|Jefferies & Company Inc.
|22.09.26
|Zurich Insurance Outperform
|RBC Capital Markets
|22.09.26
|Rolls-Royce Market-Perform
|Bernstein Research
|22.09.26
|MTU Aero Engines Outperform
|Bernstein Research
|22.09.26
|SAFRAN Outperform
|Bernstein Research
|22.09.26
|ABB Market-Perform
|Bernstein Research
|22.09.26
|AXA Kaufen
|DZ BANK
|22.09.26
|Vonovia Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|22.09.26
|Volkswagen Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|22.09.26
|tonies Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|22.09.26
|SUSS MicroTec Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|22.09.26
|Ströer Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|22.09.26
|Hypoport Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|22.09.26
|Scout24 Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|22.09.26
|flatexDEGIRO Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|22.09.26
|Elmos Semiconductor Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|22.09.26
|Fielmann Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|22.09.26
|AIXTRON Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|22.09.26
|SAF-HOLLAND Kaufen
|DZ BANK
|22.09.26
|Meta Platforms Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.09.26
|Porsche vz. Market-Perform
|Bernstein Research
|22.09.26
|Mercedes-Benz Group Market-Perform
|Bernstein Research
|22.09.26
|Renault Outperform
|Bernstein Research
|22.09.26
|Stellantis Underperform
|Bernstein Research
|22.09.26
|BMW Outperform
|Bernstein Research
|22.09.26
|Volkswagen Market-Perform
|Bernstein Research
|22.09.26
|Sartorius vz. Buy
|Deutsche Bank AG
|22.09.26
|Givaudan Buy
|Deutsche Bank AG