TUI Aktie

6,56EUR -0,04EUR -0,61%
TUI für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: TUAG50 / ISIN: DE000TUAG505

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23.09.2026 06:35:10

TUI Overweight

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Tui mit einem Kursziel von 12,20 Euro auf "Overweight" belassen. Analyst Karan Puri passte am Dienstag seine operativen Ergebnisschätzungen (Ebit) für den Reisekonzern an die jüngste Entwicklung der Kerosinpreise an. Seine Prognose für 2027 senkte er um 8,5 Prozent und sieht sich nun auf Höhe der Konsensschätzung. Für 2028 nahm er kaum Änderungen vor. Das beibehaltene Ziel beinhalte weiter ein rund 80-prozentiges Kurspotenzial für die Aktie./rob/gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.09.2026 / 19:34 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.09.2026 / 19:34 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: TUI AG Overweight
Unternehmen:
TUI AG 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
12,20 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
6,53 € 		Abst. Kursziel*:
86,75%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
6,56 € 		Abst. Kursziel aktuell:
86,09%
Analyst Name::
Karan Puri 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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06:35 TUI Overweight JP Morgan Chase & Co.
22.09.26 TUI Overweight JP Morgan Chase & Co.
22.09.26 TUI Hold Jefferies & Company Inc.
22.09.26 TUI Market-Perform Bernstein Research
21.09.26 TUI Market-Perform Bernstein Research
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Aktien in diesem Artikel

TUI AG 6,57 -0,39% TUI AG

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09:48 Diageo Neutral JP Morgan Chase & Co.
09:22 Diageo Buy Jefferies & Company Inc.
08:47 AXA Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
08:45 AB InBev Buy Jefferies & Company Inc.
08:38 KWS SAAT Add Baader Bank
08:33 Linde Buy UBS AG
08:22 MTU Aero Engines Outperform Bernstein Research
07:43 VINCI Neutral JP Morgan Chase & Co.
07:43 AXA Buy Jefferies & Company Inc.
07:38 Fraport Overweight JP Morgan Chase & Co.
07:37 Apple Neutral UBS AG
07:19 Ryanair Overweight JP Morgan Chase & Co.
07:12 AB InBev Outperform RBC Capital Markets
07:11 Nordex Underperform RBC Capital Markets
06:35 TUI Overweight JP Morgan Chase & Co.
06:34 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Hold Jefferies & Company Inc.
06:25 TotalEnergies Neutral JP Morgan Chase & Co.
06:15 BP Overweight JP Morgan Chase & Co.
22.09.26 KRONES Market-Perform Bernstein Research
22.09.26 GEA Market-Perform Bernstein Research
22.09.26 Adyen B.V. Parts Sociales Buy Jefferies & Company Inc.
22.09.26 BASF Outperform Bernstein Research
22.09.26 SAP Buy Jefferies & Company Inc.
22.09.26 Zurich Insurance Outperform RBC Capital Markets
22.09.26 Rolls-Royce Market-Perform Bernstein Research
22.09.26 MTU Aero Engines Outperform Bernstein Research
22.09.26 SAFRAN Outperform Bernstein Research
22.09.26 ABB Market-Perform Bernstein Research
22.09.26 AXA Kaufen DZ BANK
22.09.26 Vonovia Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
22.09.26 Volkswagen Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
22.09.26 tonies Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
22.09.26 SUSS MicroTec Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
22.09.26 Ströer Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
22.09.26 Hypoport Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
22.09.26 Scout24 Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
22.09.26 flatexDEGIRO Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
22.09.26 Elmos Semiconductor Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
22.09.26 Fielmann Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
22.09.26 AIXTRON Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
22.09.26 SAF-HOLLAND Kaufen DZ BANK
22.09.26 Meta Platforms Overweight JP Morgan Chase & Co.
22.09.26 Porsche vz. Market-Perform Bernstein Research
22.09.26 Mercedes-Benz Group Market-Perform Bernstein Research
22.09.26 Renault Outperform Bernstein Research
22.09.26 Stellantis Underperform Bernstein Research
22.09.26 BMW Outperform Bernstein Research
22.09.26 Volkswagen Market-Perform Bernstein Research
22.09.26 Sartorius vz. Buy Deutsche Bank AG
22.09.26 Givaudan Buy Deutsche Bank AG
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