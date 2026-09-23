Diageo Aktie
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WKN: 851247 / ISIN: GB0002374006
Diageo Neutral
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Diageo auf "Neutral" mit einem Kursziel von 1800 Pence belassen. Mit der auf dem Kapitalmarkttag vorgestellten Strategie, einem klaren Finanzplan sowie einer verbesserten Finanzmarkt-Kommunikation und Glaubwürdigkeit hinterlasse der scheidende Finanzchef Nik Jhangiani den Getränkekonzern in einem besseren Zustand, schrieb Celine Pannuti am Mittwoch zur für 2027 angekündigten Ablösung durch Joanne Wilson. Die Nachfolgerin bringe als ehemalige Finanzchefin beim Werbe- und Medienkonzern WPP sowie beim Diageo-Branchenkollegen Britvic viel Transformationserfahrung mit./rob/gl/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.09.2026 / 08:06 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.09.2026 / 08:06 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Diageo plc Neutral
|
Unternehmen:
Diageo plc
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
18,00 £
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
19,00 €
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Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Neutral
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Kurs aktuell:
16,30 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Celine Pannuti
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KGV*:
-
Nachrichten zu Diageo plc
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10:34
|ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt Diageo auf 'Buy' - Ziel 2200 Pence (dpa-AFX)
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09:35
|Diageo poaches WPP finance chief as CEO Lewis overhauls top team (Financial Times)
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18.09.26
|FTSE 100-Wert Diageo-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Diageo von vor 10 Jahren bedeutet (finanzen.at)
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11.09.26
|FTSE 100-Papier Diageo-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Diageo von vor 5 Jahren angefallen (finanzen.at)
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07.09.26
|Handel in London: FTSE 100 zeigt sich am Montagmittag fester (finanzen.at)
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07.09.26
|Montagshandel in London: FTSE 100 beginnt die Montagssitzung in der Verlustzone (finanzen.at)
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04.09.26
|FTSE 100-Titel Diageo-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Diageo von vor 3 Jahren bedeutet (finanzen.at)
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03.09.26
|Handel in London: FTSE 100 beendet den Donnerstagshandel im Plus (finanzen.at)
Analysen zu Diageo plc
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Aktien in diesem Artikel
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