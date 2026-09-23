Fraport Aktie
|62,30EUR
|-1,65EUR
|-2,58%
WKN: 577330 / ISIN: DE0005773303
Fraport Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Fraport mit einem Kursziel von 81 Euro auf "Overweight" belassen. Das Management des Flughafenbetreibers habe sich optimistisch zur angestrebten Barmittelentwicklung im laufenden Jahr sowie den Flugverkehrs- und operativen Ergebnisaussichten (Ebitda) 2027 geäußert, schrieb Elodie Rall am Dienstag in ihrer Brancheneinschätzung. Fraport und Konkurrent Aeroports de Paris (ADP) sind ihre Favoriten./gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.09.2026 / 20:30 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.09.2026 / 00:20 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Fraport AG Overweight
|
Unternehmen:
Fraport AG
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
81,00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
63,90 €
|
Abst. Kursziel*:
26,76%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
62,30 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
30,02%
|
Analyst Name::
Elodie Rall
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Fraport AG
|
08:49
|ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt Fraport auf 'Overweight' - Ziel 81 Euro (dpa-AFX)
|
22.09.26
|MDAX aktuell: MDAX liegt zum Handelsende im Plus (finanzen.at)
|
22.09.26
|Börse Frankfurt in Grün: So performt der MDAX nachmittags (finanzen.at)
|
22.09.26
|Starker Wochentag in Frankfurt: MDAX präsentiert sich mittags fester (finanzen.at)
|
15.09.26
|MDAX-Wert Fraport-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Fraport von vor 3 Jahren verdient (finanzen.at)
|
11.09.26
|Börse Frankfurt in Grün: MDAX steigt nachmittags (finanzen.at)
|
11.09.26
|Fraport-Aktie dennoch im Plus: Frankfurter Flughafen verzeichnet leichten Rückgang beim Passagieraufkommen (dpa-AFX)
|
11.09.26
|Freundlicher Handel: MDAX liegt am Mittag im Plus (finanzen.at)
Analysen zu Fraport AG
|07:38
|Fraport Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15.09.26
|Fraport Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11.09.26
|Fraport Hold
|Warburg Research
|11.09.26
|Fraport Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08.09.26
|Fraport Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:38
|Fraport Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15.09.26
|Fraport Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11.09.26
|Fraport Hold
|Warburg Research
|11.09.26
|Fraport Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08.09.26
|Fraport Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:38
|Fraport Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15.09.26
|Fraport Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11.09.26
|Fraport Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08.09.26
|Fraport Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.08.26
|Fraport Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06.05.26
|Fraport Sell
|UBS AG
|13.04.26
|Fraport Sell
|UBS AG
|17.03.26
|Fraport Sell
|UBS AG
|16.02.26
|Fraport Sell
|UBS AG
|10.02.26
|Fraport Sell
|UBS AG
|11.09.26
|Fraport Hold
|Warburg Research
|20.08.26
|Fraport Market-Perform
|Bernstein Research
|19.08.26
|Fraport Hold
|Warburg Research
|10.08.26
|Fraport Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|07.08.26
|Fraport Equal Weight
|Barclays Capital
Aktien in diesem Artikel
|Fraport AG
|62,40
|-2,42%
Aktuelle Aktienanalysen
|09:48
|Diageo Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|09:22
|Diageo Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:47
|AXA Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:45
|AB InBev Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:38
|KWS SAAT Add
|Baader Bank
|08:33
|Linde Buy
|UBS AG
|08:22
|MTU Aero Engines Outperform
|Bernstein Research
|07:43
|VINCI Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07:43
|AXA Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:38
|Fraport Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:37
|Apple Neutral
|UBS AG
|07:19
|Ryanair Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:12
|AB InBev Outperform
|RBC Capital Markets
|07:11
|Nordex Underperform
|RBC Capital Markets
|06:35
|TUI Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:34
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Hold
|Jefferies & Company Inc.
|06:25
|TotalEnergies Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06:15
|BP Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.09.26
|KRONES Market-Perform
|Bernstein Research
|22.09.26
|GEA Market-Perform
|Bernstein Research
|22.09.26
|Adyen B.V. Parts Sociales Buy
|Jefferies & Company Inc.
|22.09.26
|BASF Outperform
|Bernstein Research
|22.09.26
|SAP Buy
|Jefferies & Company Inc.
|22.09.26
|Zurich Insurance Outperform
|RBC Capital Markets
|22.09.26
|Rolls-Royce Market-Perform
|Bernstein Research
|22.09.26
|MTU Aero Engines Outperform
|Bernstein Research
|22.09.26
|SAFRAN Outperform
|Bernstein Research
|22.09.26
|ABB Market-Perform
|Bernstein Research
|22.09.26
|AXA Kaufen
|DZ BANK
|22.09.26
|Vonovia Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|22.09.26
|Volkswagen Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|22.09.26
|tonies Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|22.09.26
|SUSS MicroTec Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|22.09.26
|Ströer Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|22.09.26
|Hypoport Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|22.09.26
|Scout24 Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|22.09.26
|flatexDEGIRO Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|22.09.26
|Elmos Semiconductor Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|22.09.26
|Fielmann Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|22.09.26
|AIXTRON Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|22.09.26
|SAF-HOLLAND Kaufen
|DZ BANK
|22.09.26
|Meta Platforms Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.09.26
|Porsche vz. Market-Perform
|Bernstein Research
|22.09.26
|Mercedes-Benz Group Market-Perform
|Bernstein Research
|22.09.26
|Renault Outperform
|Bernstein Research
|22.09.26
|Stellantis Underperform
|Bernstein Research
|22.09.26
|BMW Outperform
|Bernstein Research
|22.09.26
|Volkswagen Market-Perform
|Bernstein Research
|22.09.26
|Sartorius vz. Buy
|Deutsche Bank AG
|22.09.26
|Givaudan Buy
|Deutsche Bank AG