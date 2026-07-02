AIR France-KLM Aktie
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WKN DE: A3EJGH / ISIN: FR001400J770
AIR France-KLM Market-Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Air France-KLM auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 10,20 Euro belassen. Die Netzwerk-Fluggesellschaften in Europa und darüber hinaus zeigten sich einhellig begeistert von der starken Nachfrage im Premium-Segment und deren positiven Auswirkungen auf die Erträge, schrieb Alex Irving in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie. Nun zahlten sich die Investitionen in den Premium-Bereich aus. British Airways verfüge bereits über den höchsten Premium-Anteil der großen Airlines. Air France-KLM baue die Premium-Kabinen am schnellsten aus. Und die Lufthansa hole mit ihrem Allegris-Produkt der nächsten Generation auf./edh/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 01.07.2026 / 21:43 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.07.2026 / 04:00 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: AIR France-KLM Market-Perform
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Unternehmen:
AIR France-KLM
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
10,20 €
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Rating jetzt:
Market-Perform
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Kurs*:
13,23 €
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Abst. Kursziel*:
-22,90%
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Rating update:
Market-Perform
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Kurs aktuell:
13,30 €
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Abst. Kursziel aktuell:
-23,31%
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Analyst Name::
Alex Irving
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KGV*:
-
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